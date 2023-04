Incendiu puternic în portul Sevastopol din Crimeea. Patru rezervoare de combustibil au fost distruse

„Un rezervor de combustibil este în flăcări în apropierea străzii Fraţii Manganari din zona golfului Kozacha. Potrivit informaţiilor preliminare, incendiul a fost provocat de atac cu dronă", a scris Mikhail Razvozhaev pe Telegram, conform Kyiv Independent.

Alarma de incendiu este „de cel mai ridicat nivel” - la intervenţie participă 18 unităţi de pompieri, ale căror eforturi vor dura probabil câteva ore. Nu a fost afectată nicio infrastructură civilă, depozitul respectiv fiind de uz militar, şi nu au fost perturbate livrările de carburanţi către oraş.

„Cele patru rezervoare de combustibil care au fost lovite sunt practic arse deja”, a mai spus Razvozhayev, adăugând că o suprafață de 1.000 de metri pătrați (11.000 de picioare pătrați) a fost cuprinsă de flăcări.

„Situația se află sub controlul pompierilor noștri și al tuturor serviciilor operative.”

Imaginile distribuite pe rețelele de socializare au arătat că flăcări înghițeau rezervoarele de stocare a combustibilului și un fum gros negru ridicându-se deasupra orașului.

Un purtător de cuvânt al forțelor armate ucrainene a declarat că nu are nicio informație care să sugereze că Ucraina ar fi responsabilă pentru incendiul de sâmbătă.

Din august 2022, explozii şi incendii au fost raportate în mod regulat în Peninsula Crimeea ocupată de ruşi şi în Sevastopol, cel mai mare oraş al Crimeei. Pe 8 octombrie a avut loc o explozie masivă pe Podul Crimeei, construit de Rusia în 2018 pentru a lega Rusia de Crimeea, distrugând parţial porţiunea destinată traficului feroviar.

După atacurile anterioare asupra Crimeei, Ucraina nu a revendicat în mod deschis responsabilitatea, dar a subliniat că are dreptul de a lovi orice țintă ca răspuns la agresiunea Rusiei.

The Russian occupational forces are requesting additional help to extinguish the raging fire in the occupied city of Sevastopol, including aerial firefighting. #Sevastopol #Crimea #Ukrainepic.twitter.com/ameWdbZaPe