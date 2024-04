„Vom călări elefanți, vom merge în junglă”. Spectacolul numerelor amețitoare: alegeri parlamentare în India

În circumscripțiile electorale au fost trimise 1,5 milioane de cabine de vot, care vor fi păzite de forțe de securitate compuse din 15 milioane de persoane. Autoritățile vor folosi 400.000 de vehicule, după ce au promis că vor „duce democrația în toate colțurile Indiei”. Comisarul electoral-șef Rajiv Kumar a spus că, acolo unde nu se poate ajunge cu mașina, „echipele noastre vor merge pe jos pentru a ajunge la votanți, indiferent dacă aceștia sunt în junglă sau pe crestele înzăpezite ale munților. Vom merge pe cai, pe elefanți, pe catâri sau cu elicopterele. Vom ajunge peste tot”.

Când autoritățile indiene spun că fiecare vot contează nu este o figură de stil. În 2019, la precedentele alegeri, cinci oficiali au călătorit cu autobuzul și pe jos timp de două zile pentru a ajunge la o votantă. La această rundă, în premieră națională, persoanele în vârstă și cele cu dizabilități pot vota de acasă, trimițând buletinul de vot prin poștă.

Opoziția, călcată de autorități

Venit la putere în 2014, premierul Narenda Modi luptă acum pentru al treilea mandat consecutiv, iar alianța condusă de partidul său, Bharatiya Janata Party (BJP), este în fruntea sondajelor de opinie. Opoziția a format alianța INDIA, acronim al Indian National Developmental Inclusive Alliance, din care fac parte peste 20 de partide, inclusiv partidul Congress, care a dominat timp de zeci de ani scena politică a țării, înainte de ascensiunea lui Modi.

Alegerile au loc într-o atmosferă tensionată, după ce mai mulți lideri ai opoziției au fost ținta agențiilor guvernamentale de forță. Câțiva politicieni de top au fost arestați, printre ei numărându-se ministrul-șef din Delhi, Arvind Kejriwal. Partidul Congress s-a plâns că autoritățile i-au înghețat conturile timp de șase săptămâni, afectându-i finanțarea campaniei electorale. Opoziția a cerut Comisiei Electorale să intervină, însă instituția nu a reacționat, asupra ei planând oricum suspiciuni privind independența față de Putere.

Bătălia pentru UP

„Drumul spre Delhi trece prin UP”, spune o axiomă a politicii indiene. UP este prescurtarea de la Uttar Pradesh, cel mai populat stat al federației indiene: 250 de milioane de locuitori. Partidul care reușește în alegerile din UP are mari șanse să conducă întreaga țară. Opt premieri indieni provin de aici. Statul trimite în camera inferioară a parlamentului național 80 de deputați. Când premierul Modi a ajuns la putere acum zece ani, partidul lui a câștigat în UP 71 de locuri. După cinci ani, în 2019, electoratul de aici i-a mai dat doar 62.

Alte state-cheie sunt Maharashtra, unde se aleg 48 de deputați, West Bengal, cu 42, Bihar, cu 40, și Tamil Nadu, cu 39.

22 de state și regiuni ale Indiei au nevoie de o singură zi pentru alegerile parlamentare. Uttar Pradesh, West Bengal și Bihar au nevoie, însă, de încă șase runde de alegeri. Astfel, pentru a cunoaște rezultatele finale, se votează de două ori în aprilie, de patru ori în mai și o dată pe 1 iunie.

Sfinții Puterii

La alegeri participă șase partide naționale - printre care partidul de guvernământ BJP, principalul partid de opoziție Congress și Partidul Comunist al Indiei, 58 de partide statale, dar și candidați din partide și mai mici.

Câteva figuri domină, însă, miile de candidați din aceste alegeri.

Prim-ministrul Narendra Modi, de 73 de ani, se află în fruntea preferințelor electoratului și totodată a unei reușite istorice: dacă obține al treilea mandat de premier, va egala recordul primului șef al guvernului indian, Jawaharlal Nehru.

Modi are milioane de suporteri care spun că a condus bine țara, inclusiv pe scena internațională. Criticii îl acuză însă de naționalism hindus și încercarea de a schimba statutul de stat secular al Indiei. Premierul folosește în politică religia și simboluri religioase, o rețetă de succes într-o țară cu 80% populație hindusă.

Omul forte al lui Modi este ministrul său de Interne, Amit Shah. Ca și șeful său, Shah este privit de suporteri ca un apărător al credinței. El se află în spatele unor legi controversate - de la cea de anulare a autonomiei Kashmirului la cea privind cetățenia, considerată antimusulmană.

Alt aliat al premierului este Yogi Adityanath, călugărul devenit ministru-șef al marelui stat Uttar Pradesh. Cu o priză uriașă la public, el nu candidează la aceste alegeri, dar are un rol major în „cucerirea” electorală a acestui stat-cheie. „Om sfânt” în ochii propriului electorat, Adityanath este considerat de adversari un om care seamănă discordie și alimentează „isteria antimusulmană”. În cei șapte ani de când este la putere în Uttar Pradesh, discursurile sale împotriva acestei minorități religioase au ajuns de pomină și s-au înmulțit linșajele.

Opoziția: 3 Gandhi și un ministru-șef trimis la pușcărie

De partea cealaltă a baricadei se află câțiva politicieni ai celebrei familii Gandhi.

Cel mai proeminent lider al Opoziției este Rahul Gandhi, dar asta se datorează în principal faptului că este stră-strănepot, nepot și fiu ai unor premieri indieni. Nu a câștigat niciodată în alegeri și nu a fost niciodată membru al guvernului. Deși născut, practic, în politică, a debutat cu stângul, fiind repede botezat „prințul șovăitor”.

Ca să repare această imagine, el a făcut două turnee lungi în țară, cu scopul declarat de „a uni indienii împotriva urii și a fricii”. Cu toate acestea, partidul său, Congress, a scăzut, în timp ce BJP al lui Modi a crescut, în ultimul deceniu.

În spatele lui Rahul Gandhi se află chiar mama sa, considerată până acum 10 ani cea mai puternică femeie din India. Sonia Gandhi, născută italiancă, are 77 de ani, este lider al partidului Congress, dar și-a pierdut mult din influența politică. Ea nu candidează pentru camera inferioară a parlamentului, pentru că face parte, din ianuarie, din camera superioară - unde parlamentarii sunt aleși indirect.

Și sora lui Rahul Gandhi este o figură carismatică. Priyanka Gandhi seamănă izbitor cu bunica ei, premierul Indira Gandhi. Nici ea nu participă la aceste alegeri, dar a făcut campanie pentru partid, fiind iubită pentru conexiunea cu populația.

Un alt lider al Opoziției este ministrul-șef din Delhi, Arvind Kejriwal. El a ajuns în politica de nivel înalt ca luptător împotriva corupției și a reușit să învingă în alegerile pentru capitală, de trei ori la rând, atât partidul lui Modi, cât și partidul lui Gandhi. În martie, însă, el a fost arestat chiar pentru corupție, acuzație pe care o neagă vehement.

Ținta trasată de premierul Modi este ca India să ajungă în rândul națiunilor dezvoltate până în 2047, când se împlinesc 100 de ani de la independență. Țara are acum cel mai înalt ritm de creștere din rândul economiilor majore, a ajuns la un PIB de 3.700 miliarde de dolari și a depășit economia Marii Britanii, ocupând acum locul 5 mondial. Cifrele nu se reflectă însă și în bunăstarea populației, deși guvernul se laudă că a cheltuit sute de miliarde de dolari, care au ajuns la 900 de milioane de oameni. Printre ajutoare s-au numărat saci cu orez și bani pentru construirea de toalete.

Parlamentul indian are două camere și este condus de președintele țării. Membrii camerei inferioare sunt aleși din 5 în 5 ani, prin vot popular. Pentru camera superioară, mandatele sunt de 6 ani, iar votul este indirect, exercitat de organele legislative ale statelor componente ale Indiei. Aici, alegerile se organizează la fiecare doi ani, pentru înlocuirea a o treime din membri camerei.