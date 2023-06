Înregistrarea care aruncă în aer candidatura lui Donald Trump

Pe înregistrarea audio - obținută în exclusivitate de CNN - Trump vorbește despre faptul că deține un document secret. Conversația, de la o întâlnire din iulie 2021, de la clubul său de golf din Bedminster, New Jersey, este unul dintre cele două episoade menționate în rechizitoriu, în care procurorii susțin că Trump a arătat informații secrete altor persoane, care nu aveau autorizațiile de securitate necesare pentru a vedea documente clasificate.

Având în vedere circumstanțele neobișnuite, în care un fost președinte pus sub acuzare este, de asemenea, candidatul principal al Partidului Republican pentru alegerile din 2024, înregistrarea poate avea în cele din urmă și un impact politic major, separat de utilizarea sa în procesul lui Trump.

Critici devastatoare

Cei mai aprigi contestatari ai fostului președinte susțin că înregistrarea ar trebui să pună capăt campaniei lui Trump.

„Am văzut acum, odată cu apariția înregistrării audio în spațiul public, că pur și simplu nu există nicio îndoială că Trump este nepotrivit pentru a fi președintele Statelor Unite!”, a declarat, la NBC, fosta membră republicană a Congresului american, Liz Cheney, care și-a sacrificat cariera în Partidul Republican pentru a se opune miliardarului aflat timp de un mandat la Casa Albă.

Concomitent, Elie Honig, analist juridic principal la CNN, consideră că înregistrarea vine ca o mănușă procurorilor, demonstrând în mod direct acuzațiile cu care se confruntă Trump - presupusa reținere intenționată și ilegală a unor documente de securitate națională.

„Ce a demonstrat această casetă? Că Donald Trump avea informații sensibile, date confidențiale legate de planuri militare. El știe că despre asta este vorba și împărtășește informațiile, într-un fel sau altul, unor persoane din exterior, care nu au autorizație de securitate.”, spune Honig.

„Majoritatea oamenilor cu un ego ridicat încearcă să pună securitatea națională mai presus de ego-ul lor. În acest caz, asistăm la opusul unei asemenea reacții.”, remarcă și fostul membru republican al Congresului SUA, Adam Kinzinger. Acesta a făcut parte din Comitetul Camerei Reprezentanților care a anchetat insurecția din 6 ianuarie 2021, de la clădirea Capitoliului.

De altfel, Trump a plasat problemele lui juridice în centrul campaniei sale, prezentându-se ca o victimă nevinovată a persecuției politice. În timp ce aceasta poate fi o strategie bună în alegerile primare din cadrul Partidului Republican, tactica s-ar putea să nu mai funcționeze la fel de bine în noiembrie anul viitor, dacă imprevizibilul miliardar va fi ales candidatul formațiunii politice în cursa pentru Casa Albă.

Într-o reacție neașteptată, care ar putea alimenta astfel de îngrijorări în rândul partidului său, președintele Camerei Reprezentanților, Kevin McCarthy - unul dintre cei mai loiali locotenenți ai lui Trump -, a declarat, într-un interviu acordat CNBC, că Trump poate câștiga în 2024, adăugând, însă, despre favoritul lui: „Este el cel mai puternic pentru a câștiga alegerile? Nu știu acest răspuns”.

În urma unor critici primite chiar din interiorul Partidului Republican, McCarthy a revenit ulterior asupra afirmației sale, precizând: „Trump este mai puternic astăzi decât a fost în 2016!”.

Mină de aur pentru procurori

Deocamdată, este neclar care sunt legăturile făcute de procurori între noua înregistrare și interlocutorii-cheie ai fostului președinte.

Înregistrarea audio pare să demonteze, însă, afirmațiile anterioare ale lui Trump, potrivit cărora acesta nu a avut astfel de materiale secrete asupra sa. În final, membrii unui juriu din Florida vor decide dacă aceste dovezi sunt suficiente pentru a-l condamna pe fostul șef al Casei Albe, care a pledat nevinovat la cele 37 de acuzații legate de presupusa gestionare necorespunzătoare a unor documente clasificate.

În înregistrare, Trump pare să indice faptul că a ascuns informații considerate printre cele mai bine păzite secrete ale administrației de la Washington. „Acestea sunt documentele!”, poate fi auzit el în înregistrare, sugerând că tocmai a luat un teanc de hârtii de pe biroul său.

Aparenta lui nepăsare față de informațiile secrete este uluitoare, pe măsură ce fostul lider american râde și glumește. Așa cum a făcut adesea în timpul mandatului său, Trump pare să fi folosit securitatea națională a SUA pe post de instrument, în interes personal sau politic.

În acest caz, înregistrarea devine o mină de aur în mâinile procurorilor federali. Trump recunoaște că nu poate declasifica materialul, în calitate de fost președinte, aruncând în aer, se pare, una dintre cele mai probabile căi de autoapărare în timpul procesului.

Fostul șef al Casei Albe declarase recent că nu a avut niciun document secret asupra sa, după ce nu a mai fost președinte. El a precizat pentru Fox că hârtiile găsite erau decupaje de ziare și reviste.

Pentru profesioniștii din domeniul securității naționale, legislatorii și foștii oficiali – dintre care mulți se tem de consecințele încălcării normelor stricte privind manipularea materialelor clasificate - disprețul lui Trump față de lege și față de securitatea națională este uluitor.

Susținători imperturbabili

Cu toate acestea, oricât de flagrant ar fi cel mai recent exemplu oferit de Trump în materie de încălcare nonșalantă a regulilor prezidențiale, este posibil să asistăm, pentru a mia oară, la un alt episod al modului în care este puțin probabil ca aceste „isprăvi” - deși terifiante pentru milioane de americani – să-i păteze imaginea în vreun fel fostului președinte, în rândul alegătorilor de bază ai Partidului Republican.

Ca răspuns la apariția înregistrării, Trump a recurs la vechea lui tactică. El a încercat să transforme un comportament aberant într-unul perfect acceptabil.

„Aveam un birou întreg plin cu o mulțime de hârtii, în principal articole de ziar, copii de reviste, copii ale unor diferite planuri, copii de povești, având legătură cu multe, multe subiecte, iar ceea ce s-a spus a fost absolut în regulă (...) Nu am făcut însă nimic greșit. Totul este o mare farsă!”, a declarat el, marți, la „Fox News Digital”.

Fostul președinte a mai apelat la această tactică și înainte. Spre exemplu, a utilizat-o atunci când a fost confruntat cu o înregistrare ce pare să-l înfățișeze încercând să convingă oficiali republicani din Georgia să îl ajute să fure alegerile din 2020, în acest stat crucial din punct de vedere electoral.

Strategia a fost scoasă din joben și atunci când Trump, într-un apel către Volodimir Zelenski, în 2019, s-a folosit de un ajutor militar american pentru a încerca să-l constrângă pe președintele ucrainean să îl ancheteze pe cel care urma să-i devină rival un an mai târziu, Joe Biden. De altfel, acel apel a dus la declanșarea primei proceduri de destituire a lui Trump.

Marți, aflat în campania electorală în New Hampshire, Trump s-a prezentat în fața susținătorilor în forma care l-a consacrat, fermecând publicul cu comportamentul său neconvențional, într-un discurs plin de informații bombastice, fanteziste și teorii ale conspirației.

El a demonstrat din nou cum reușește să ambaleze cu succes investigațiile penale cu care se confruntă - inclusiv o punere sub acuzare anterioară în Manhattan – sub forma unei povești din care alegătorii republicanii deduc că idolul lor este vânat de un Departament al Justiției corupt și politizat.

„De fiecare dată când democrații radicali de stânga, marxiștii, comuniștii și fasciștii mă pun sub acuzare, consider că am căpătat o insignă - o mare și frumoasă insignă pentru onoare și curaj! Asta, deoarece sunt pus sub acuzare pentru voi!”, a declarat Trump, la un prânz anual organizat de Federația Femeilor Republicane din New Hampshire.

Argumentul său reflectă modul în care Trump a schimbat Partidul Republican. Așa-zisa formațiune politică a persoanelor responsabile din Camera Reprezentanților în materie de securitate națională este acum condusă de un fost comandant-șef care încalcă protocoalele documentelor clasificate și care ar fi sustras planuri de război extrem de sensibile, susțin criticii imprevizibilului miliardar american.

Aflați cândva într-un partid numit „al legii și al ordinii”, mulți republicani consideră acum că FBI-ul a devenit un focar de extremiști liberali.

Strategie câștigătoare. Deocamdată

Există numeroase dovezi care sugerează că strategia fostului președinte funcționează din punct de vedere politic, cel puțin în perspectiva alegerilor primare din Partidul Republican.

Deși într-un sondaj CNN realizat după a doua punere sub acuzare, sprijinul său în rândul republicanilor a părut să se atenueze, el avea în continuare un avans ferm în opțiunile pentru alegerile primare.

Mai mult, 54% dintre republicani și alegătorii cu orientare republicană au declarat că felul de a fi al lui Trump nu contează prea mult pentru ei atunci când iau în calcul candidatura sa, deoarece contează mai mult eficiența unui președinte. Doar 26% dintre alegătorii republicani și cei cu orientare republicană au declarat că Trump ar trebui să pună capăt campaniei sale, din cauza acuzațiilor federale.

Într-un alt semn că discursul lui funcționează, un nou sondaj național realizat de NBC News a dezvăluit că 6 din 10 republicani cred că acuzațiile și anchetele cu care se confruntă Trump sunt motivate politic.

În mod anecdotic, mai mulți alegători republicani din New Hampshire, intervievați în cadrul unei conferințe publice cu Trump, la CNN, în luna mai, - înainte de punerea sub acuzare federală -, nu erau îngrijorați în privința modului în care favoritul lor a gestionat documentele clasificate și îl considerau pe acesta o victimă a persecuției politice.

Dacă în cazul alegerilor primare lucrurile par mai simple, nu este însă clar cum ar putea procesele în care Trump este implicat să afecteze programul său de campanie pentru Casa Albă și nici dacă impactul mai multor acuzații grave ar putea schimba perspectivele de victorie într-o eventuală cursă prezidențială.

Aceleași sondaje care arată că Trump își menține avansul în alegerile primare conțin, de asemenea, semne de avertisment pentru fostul președinte, în ceea ce privește alegerile generale.

Sondajul CNN arată că majoritatea americanilor aprobă punerea sub acuzare a lui Trump în cazul documentelor clasificate, chiar dacă 71% dintre ei susțin că politica a jucat un rol esențial în această decizie de inculpare.

Deocamdată, este mult prea devreme pentru a intui dacă problemele juridice tot mai grave ale lui Trump îi vor convinge pe unii republicani că un alt candidat ar putea fi mai bun în cursa pentru Casa Albă din 2024.

În plus, dacă Trump va fi candidatul, există mai mulți factori - inclusiv starea economiei americane, potențiale crize de securitate națională și vârsta lui Joe Biden - care ar putea influența alegerile.

Un factor-cheie s-a menținut însă constant, din 2016: orice ar face Trump, este puțin probabil ca legătura lui cu cei mai loiali susținători ai săi să fie zdruncinată.

