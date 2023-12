Interviu cu Mircea Geoană: "Am sentimentul că, în ultima vreme, am început să mă reîndrăgostesc de România"

Interviu eveniment cu Mircea şi Mihaela Geoană: ”E important să ne redescoperim România”

”Acasă tot în România a fost întotdeauna. Nu pot să spun că mă simt acasă la Bruxelles”, a spus fostul șef al diplomației române.

Mai mult, el spune că are sentimentul că, în ultima vreme, se reîndrăgostește de România.

”Cred că acasă e și în inima și în sufletul fiecăruia dintre noi, pentru că sunt milioane și milioane de români care au ales din motive munoscute să să să meargă în alte părți. Și speranța mea este ca, chiar dacă ideal ar fi să vină acasă măcar pentru sărbători, măcar pentru a-și vedea părinții, copiii sau locul de veci al celor care au fost înaintea noastră. Să păstrez undeva dragostea de țară în inima ta. E foarte, foarte important și am sentimentul că în ultima vreme am început să ne reîndrăgostim de România. Am am un sentiment că începem să redescoperim frumusețea adevărat acestei țări, tradițiile formidabile ale noastre”, a declarat Mircea Geoană.

Fiica lor, Ana, a vorbit și ea despre dragostea de România, pe care a învățat-o de la părinții ei.

”Părinții mei mi-au transmis dragostea de România încă de când eram foarte mică și am crescut în ambasadă și eram foarte fericiți să fim implicați în recepții, chiar cât pentru câteva minute, și să vedem toate festivitățile de 1 Decembrie.

Acasă pentru mine mereu va fi România și București și unde am crescut, casa părintească, dar în același timp am și o a doua casă în America, unde continui tradițiile. Bunica mea din partea mamei m-a învățat să gătesc românește și soțului meu îi face mare plăcere și adoră sarmalele și varză a la Cluj. Așa că continui tradițiile și în America”, a mărturisit Ana, fiica soților Geoană, potrivit antena3CNN.