Israelul îi vânează pe insurgenții Hamas prin tuneluri, în cea mai mare bază teroristă construită vreodată

Trupele de infanterie, blindatele și tancurile „au o singură țintă - teroriștii Hamas din Gaza, infrastructura lor, comandanții lor, buncărele și centrele lor de comunicații!”, a anunțat ministrul israelian al Apărării, Yoav Gallant, într-o conferință de presă televizată.

El a descris orașul Gaza ca fiind „cea mai mare bază teroristă construită vreodată”. Armata israeliană susține că Hamas are comandamentul său central și un vast labirint de tuneluri, chiar sub oraș.

Orașul Gaza găzduia 650.000 de persoane înainte de război și reprezintă bastionul Hamas în nordul Fâșiei Gaza.

Cel mai important lider al grupării radicale din Gaza, Yahya Sinwar, a fost izolat în buncărul său, a mai spus, ieri, Gallant, adăugând că acesta a fost cel care, „în urmă cu o lună, a luat decizia criminală de a ataca civili israelieni, femei și copii”. Potrivit șefului armatei israeliene, Sinwar „este acum izolat de anturajul lui, iar lanțul său de comandă este slăbit”.

Sinwar, în vârstă de 61 de ani, membru fondator al Hamas, a petrecut 23 de ani în închisorile israeliene pentru uciderea unor soldați evrei. El a fost eliberat, numărându-se printre cei peste 1.000 de prizonieri scoși după gratii în 2011, în schimbul lui Gilad Shalit, un soldat israelian care fusese capturat de Hamas cu cinci ani mai devreme.

În închisoare, Sinwar a refuzat să vorbească cu israelienii și i-a pedepsit personal pe cei care au făcut-o, presând fața unui alt deținut într-o sobă improvizată. „Este 1.000% dedicat cauzei și 1.000% violent, un om foarte, foarte dur.”, a declarat un fost anchetator israelian din închisoarea în care a fost deținut Sinwar.

Aripa militară a Hamas nu a făcut niciun comentariu imediat cu privire la posibila soartă a lui Sinwar, iar miercuri la prânz nu existau alte informații despre locul unde acesta se află.

Teroriștii, „lichidați meticulos”

Sub oraș, a mai spus Gallant, există kilometri de tuneluri, care trec pe sub școli și spitale și adăpostesc depozite de arme, centre de comunicații și ascunzători.

Concomitent, Jonathan Conricus, purtătorul de cuvânt interimar al armatei israeliene, a descris conducerea Hamas, atât din interiorul, cât și din afara Gaza, ca fiind „ținte în mișcare”. „În interiorul Fâșiei Gaza, misiunea noastră este de a ataca Hamas și, pur și simplu, de a dezmembra fiecare bastion Hamas care este îngropat sub pământ, în buncăre.”, a precizat Conricus.

„Facem acest lucru într-o ordine lentă și meticuloasă, în conformitate cu planul nostru. Înaintarea noastră este bună, solidă. Spațiul de luptă în această zonă este foarte provocator. Din păcate, Hamas a pregătit câmpul de luptă foarte bine!”, a mai afirmat el.

Conricus a afirmat că Gaza este „total înțesată de tuneluri”. Unele dintre acestea sunt scurte și constituie, în esență, poziții de luptă, care au permis teroriștilor Hamas să se deplaseze de pe o stradă pe alta, în subteran, „să iasă și apoi să coboare sub pământ”. Altele, a mai spus el, sunt mai lungi, mai adânci și mai largi.

„Încet-încet, ajungem însă la toate acestea. Sunt victorii obținute în fiecare zi de luptă!”, a afirmat Conricus.

„Ordinul este în mod cert uciderea sau capturarea tuturor liderilor Hamas, a tuturor celor care au planificat, facilitat și executat masacrul criminal din 7 octombrie, din Israel. Am spus-o în mod clar: toți aceștia sunt ținte vii!”.

„Este doar o chestiune de timp până când acești lideri Hamas, din interiorul și din afara Gazei, vor fi fie capturați, fie uciși de Israel!”, a adăugat el.

O nouă fază a războiului

De altfel, surse de securitate de la Ierusalim au declarat pentru agenția de presă Reuters că armata israeliană a început următoarea fază a războiului său, axată pe localizarea și dezactivarea labirintului de tuneluri al Hamas.

O astfel de sarcină ar putea dura luni de zile, au spus acestea.

„Intensificăm presiunea asupra Hamas în fiecare oră, în fiecare zi. Până în prezent, am ucis mii de teroriști, la suprafață și sub pământ.”, a declarat, la rândul lui, premierul israelian, Benjamin Netanyahu, într-o alocuțiune televizată.

Într-o lună de bombardamente neîncetate în Gaza, de la atacul terorist al Hamas, au fost uciși peste 10.300 de palestinieni, două treimi dintre aceștia fiind femei și minori, susține Ministerului Sănătății din teritoriul condus de Hamas.

În același timp, se crede că alte peste 2.300 de persoane au fost îngropate de loviturile care, în unele cazuri, au demolat blocuri întregi.

Israelul susține că 30 dintre soldații săi au fost uciși în Gaza de la începutul ofensivei terestre, iar militanții palestinieni continuă să lanseze zilnic rachete spre statul evreu.

Fuga din calea morții

În timp ce forțele israeliene înaintau spre centrul orașului, mii de palestinieni fugeau spre sud, pe jos, doar cu ceea ce puteau căra, după ce au rămas fără apă și mâncare în nord, a anunțat, ieri, o agenție a ONU.

Peste 70% din populația de 2,3 milioane de locuitori din Fâșia Gaza și-au părăsit deja casele, dar numărul tot mai mare de persoane care se îndreaptă spre sud arată o situație tot mai disperată în cel mai mare oraș din Gaza și în jurul acestuia.

Războiul declanșat de atacul Hamas în Israel a intrat în a doua lună, iar situația umanitară în interiorul fâșiei palestiniene asediate este tot mai gravă și nu se întrevede niciun sfârșit.

Aproximativ 15.000 de persoane au fugit marți din nordul Fâșiei Gaza, triplu față de numărul celor care au plecat luni, anunța Biroul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare.

Aceștia au utilizat principala autostradă nord-sud din Gaza, în timpul unei ferestre zilnice de patru ore instaurate de Israel.

Ministerul de Interne din Gaza susține că 900.000 de palestinieni se adăpostesc încă în nordul Fâșiei Gaza, inclusiv în orașul Gaza.

Printre cei care încearcă să fugă din calea bombelor se numără copii, bătrâni și persoane cu dizabilități, iar cei mai mulți dintre ei au plecat cu un minim de bunuri, a mai precizat agenția ONU.

Unii spun că au fost nevoiți să traverseze punctele de control israeliene, unde au văzut oameni arestați, în timp ce alții au ținut mâinile în aer și au ridicat steaguri albe, atunci când au trecut pe lângă tancurile statului evreu. Alți palestinieni au declarat că au văzut cadavre împrăștiate pe marginea drumului.

„A fost cea mai periculoasă călătorie din viața mea. Am văzut tancurile de la mică distanță. Am văzut părți de corpuri descompuse. Am văzut moarte!”, a mărturisit palestinianul Adam Fayez Zeyara, într-o postare pe rețelele de socializare, făcută cu un selfie pe drumul de ieșire din orașul Gaza.

Locuitorii au raportat explozii puternice în noaptea de marți spre miercuri în oraș și în tabăra de refugiați Shati, care găzduiește familii palestiniene care au fugit sau au fost alungate de pe actualul teritoriu israelian, în timpul războiului din 1948.

„Bombardamentele au fost puternice și foarte aproape!”, a declarat un locuitor al cartierului Sheikh Radwan, din orașul Gaza. El a spus că vecinii săi au intrat în panică, atunci când au auzit, marți noapte, vestea că forțele terestre israeliene luptau în interiorul orașului.

Israelul a anunțat deja că războiul său pentru a pune capăt dominației Hamas și pentru a-i distruge capacitățile militare din Gaza va fi lung și dificil și că va menține o formă de control asupra teritoriului de coastă, pe termen nelimitat, chiar și atunci când conflictul se va încheia.

600 de oameni la o toaletă. Operații fără anestezie

Sute de mii de oameni au ascultat ordinele israeliene și au fugit din nord în ultimele săptămâni, chiar dacă Israelul lovește și ceea ce susține că sunt „ținte înarmate” din sud, ucigând adesea civili.

Cu toate acestea, zeci de mii de palestinieni au rămas în nord, mulți dintre ei adăpostindu-se în spitale sau în școlile ONU.

Nordul a rămas fără apă curentă de săptămâni întregi, iar agenția ONU a declarat că ultimele brutării funcționale s-au închis marți, din lipsă de combustibil, apă și făină.

Spitalele care au rămas fără provizii efectuează operații chirurgicale - inclusiv amputări - fără anestezie, a mai precizat agenția ONU.

Situația nu este cu mult mai bună în sud, unde adăposturile sunt suprapopulate de persoanele strămutate. La un adăpost aglomerat, 600 de persoane trebuie să împartă o singură toaletă, susține Biroul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare.

„Acesta este curajul așa-numitului Israel, care își arată puterea împotriva civililor, a bebelușilor, a copiilor și a bătrânilor!”, a declarat, pentru publicația „Daily Mail”, un palestinian care a fost salvat din dărâmăturile unei case din Khan Younis.

„A fost o lună întreagă de carnagiu, de suferință neîncetată, vărsare de sânge, distrugere, indignare și disperare!”, l-a completat comisarul ONU pentru Drepturile Omului, Volker Turk, într-o declarație oferită la începutul unei călătorii oficiale în regiune.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹