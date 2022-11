Jucătorii iranieni au refuzat să cânte imnul național la Cupa Mondială, în semn de protest față de atrocitățile din țară

Ehsan Hajsafi, căpitanul echipei naționale de fotbal a Iranului, s-a exprimat public, la o conferință de presă, împotriva represiunilor regimului de la Teheran:

"Înainte de toate, aș vrea să transmit condoleanțe tuturor familiilor îndoliate din Iran. Vreau ca oamenii să știe că suntem alături de ei, că îi sprijinim și că îi compătimim. Trebuie să recunoaștem că în țara noastră condițiile nu sunt bune. Oamenii noștri nu sunt fericiți. Suntem aici, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să fim vocea lor sau să nu o respectăm", a spus el.

Declaraţia căpitanului echipei naţionale iraniene reprezintă un fapt ieșit din comun, în condiţiile în care o face în Qatar, gazda Cupei Mondiale și un aliat-cheie al Iranului.

Fanii echipei naționale din Iran au început să huiduie în forță în momentul în care pe stadionul Khalifa International din Doha a început să fie intonat imnul, iar oficialii de pe banca tehnică erau vizibil agitați.

#Iran’s #WorldCup team shows the to its Dictators by , refusing to sing the national anthem in Qatar. #FIFAWorldCup #England#IranvsEngland Southgate #IranRevolution pic.twitter.com/dnZyNyBILR