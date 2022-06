Live TEXT Război în Ucraina, ziua 102. Militarii ruși au primit termen până la 10 iunie pentru a captura Severodonetsk

Update: Un oficial ucrainean afirmă că generalul rus care conduce ofensiva din Ucraina a primit termen până la 10 iunie pentru a captura Severodonetsk, potrivit CNN.

Militarii ruși „avansează" în mai multe zone la nord de orașul Sloviansk, în estul Ucrainei, după ce au „finalizat regruparea trupelor", a anunțat, duminică, Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei.

Sâmbătă, administrația militară a orașului Sloviansk a declarat că sute de persoane fug zilnic din oraș, iar numărul evacuărilor aproape că s-a dublat în această săptămână. Un atac cu rachete care marți a ucis trei persoane „i-a împins pe cetățeni să plece", a declarat oficialul.

Generalul rus Aleksandr Dvornikov „a primit sarcina, până la 10 iunie, fie de a captura complet Severodonețk, fie de a tăia complet autostrada Lysychansk-Bakhmut și de a o prelua sub control", a declarat Serhiy Hayday, șeful administrației militare regionale Luhansk.

„Prin urmare, o cantitate uriașă de forțe, tot ce aveau, toate rezervele - totul este folosit pentru a îndeplini aceste două sarcini", a adăugat acesta.

În apropiere de Severodonetsk, în orașul Lysychansk, un centru de ajutor umanitar a fost „complet distrus" de bombardamentele rusești de duminică, a adăugat Hayday.

Update Preşedintele rus Vladimir Putin a avertizat Occidentul că Rusia va lovi noi ţinte dacă Statele Unite ale Americii vor începe să furnizeze Ucrainei rachete cu rază mai lungă de acţiune, a relatat duminică agenţia de presă oficială rusă TASS, citată de Reuters.



În cazul în care astfel de rachete vor fi livrate, vom lovi acele ţinte pe care până acum nu le-am lovit, a declarat Putin, într-un interviu pentru televiziunea rusă de stat Rossia-1.



"Dacă ajung să le furnizeze, vom trage concluziile care se impun şi vom folosi armele noastre, de care nu ducem lipsă, pentru a ataca acele obiective pe care până acum nu le-am lovit", a susţinut şeful de la Kremlin.

Potrivit AFP, Putin a mai spus că livrarea de armament nou Kievului are ca scop "prelungirea conflictului".

Update Cinci oameni și-au pierdut viața în urma exploziilor care au avut loc, în timpul nopții de sâmbătă spre duminică, anunță presa rusă, citată de CNN. Potrivit agenției ruse TASS, forțele ucrainene au atacat orașul aflat sub controlul trupelor proruse.

Last night the Voroshilovskyy, Kirovskyy and Kuybyshevskyy districts of #Donetsk came under fire. According to preliminary information, 10 people were wounded. pic.twitter.com/joclD49Hs8

As a result of the evening shelling of Donetsk by Rashists, 5 people were killed and 20 injured.



"Two schools, a lyceum, a gymnasium and a nursery-garden were damaged during the shelling of #Donetsk" - the mayor of the city. pic.twitter.com/RfGLmWKumE