Dîncu: „Serviciile secrete ar trebui să ne spună dacă Simion e sau nu spion rus”

„Victoria la alegerile prezidențiale împotriva lui George Simion ar fi o victorie fără glorie”, spune la RFI Vasile Dîncu, care și-ar dori mai degrabă o finală Marcel Ciolacu-Nicolae Ciucă.

El consideră că serviciile secrete au datoria să facă lumină în cazul liderului AUR, nu premierul. Candidatul PNL la alegerile prezidențiale, Nicolae Ciucă, i-a cerut premierului Marcel Ciolacu să spună clar dacă George Simion este sau nu spion rus.

Marcel Ciolacu a precizat că a făcut solicitări la omologii săi din Republica Moldova și Ucraina, iar răspunsul venit prin serviciile de informaţii nu a făcut referire la faptul că George Simion este spion rus.

Eurodeputatul PSD Vasile Dîncu e de părere că „acesta este un subiect electoral și subiectele electorale vin și trec, uneori sunt luate cu rezerva că sunt făcute în zona electorală, dar eu cred că mai demult discutându-se despre asta, instituțiile noastre poate că ar fi trebuit să ne spună foarte clar dinainte dacă există dovezi, pentru că dacă două țări din regiune interzic intrarea pe teritoriu a unui politician român care are șanse de a intra în turul II, de a deveni un competitor important, care influențează politica românească, ar fi bine să știm cu adevărat dacă există dovezi, pentru că acuzația privind o oarecare conivență cu Rusia cred că este foarte periculoasă pentru politica noastră și cred că este o acuzație gravă, care se dovedește, sigur că schimbă foarte mult lucrurile în România. Cred că instituțiile ar trebui să ne spună clar și cred că asta nu este neapărat o implicare în campania electorală, dacă oamenii ar cunoaște cu adevărat despre dovezile care există în acest sens".

Întrebat ce instituții ar trebui să facă lumină, eurodeputatul PSD a răspuns: „Este o problemă de securitate națională până la urmă și probabil că serviciile secrete, cei care se ocupă cu protecția din punctul de vedere al securității pentru România ar putea să ne spună acest lucru".

Întrebat dacă premierul Ciolacu nu ar trebui să spună cu subiect și predicat dacă George Simion este sau nu un pericol la adresa siguranței naționale, Vasile Dîncu răspunde: „Așa cum am început să-l cunoaștem pe candidatul Marcel Ciolacu, el nu face acuzații pentru care nu are dovezi. De fapt, el s-a referit, dacă nu mă înșel, într-o declarație de ieri, la faptul că un reprezentant al Comisiei de control asupra SRI se substituie unei instituții și vorbește fără dovezi. Eu cred că Marcel Ciolacu nu are nimic împotrivă, de fapt, a spus că instituțiile ar trebui să facă acest lucru. Dacă el ar face aceste acuzații, atunci ar fi privite ca părtinitoare, pentru că el face parte din această competiție, nu cred că ar fi fost fair, mai ales că are și o funcție executivă, să acuze pe cineva, fără să aibă dovezi (...). Asta este o problemă pe care trebuie să o rezolve instituțiile responsabile, pentru că a devenit o dezbatere publică importantă. George Simion nu mai este un politician marginal în acest moment, ci este un politician de prim-plan, chiar dacă nu are un comportament care să-l legitimeze așa. Eu cred că numai printr-o acțiune instituțională am putea să deblocăm acest lucru, în nici un caz, în timp ce este competitor, nu cred că Marcel Ciolacu ar fi chiar credibil să facă asta, pentru că este vorba de un competitor care l-a atacat tot timpul, de multe ori l-a atacat indecent în această campanie. Deci nu cred că Marcel Ciolacu are cheia în acest moment în a lumina lucrurile”.

Întrebat, mai departe, dacă Marcel Ciolacu și PSD își păstrează un as în mânecă pentru turul al doilea de la alegerile prezidențiale, Dîncu spune că nu știe ce gândește echipa de campanie a lui Marcel Ciolacu, dar nu crede, „pentru că până la urmă, Marcel Ciolacu este în acest moment pe primul loc, este sigur că va intra în turul II și cred că acest comportament de cel care se află pe primul loc înseamnă și ca strategie să ignore de fapt bătălia pentru locul II și să se pregătească pentru turul al doilea. Deci nu cred că Marcel Ciolacu poate intra în asemenea cancanuri, ca să spunem așa, pentru că în acest moment nu sunt dovezi, sunt o serie de evidențe, dar nu sunt dovezi”.

Citește pe Antena3.ro Silviu Prigoană a fost înmormântat azi. Mesajul transmis de familia acestuia

La întrebarea „numeroși observatori și politologi spun că lui Marcel Ciolacu îi convine să intre în turul II cu George Simion, pentru că astfel ar avea șanse să fie ales președinte. Dar ce vă faceți dacă printr-o răsturnare de situație, alegătorii decid să-l voteze pe liderul AUR în finală? Dacă întreaga situație se întoarce împotriva PSD?”, Vasile Dîncu afirmă: „foarte mulți analiști în acest moment gândesc prin analogie cu ceea ce s-a întâmplat acum 25 de ani, este un sfert de secol. Într-adevăr, PSD a pierdut turul II în ultimii 25 de ani, dar toate studiile, toate cercetările pe care le-am făcut îmi arată că în acest moment, în actuala desfășurare a lucrurilor, în actuala conjunctură politică, Marcel Ciolacu poate învinge pe oricare dintre candidații care se află în acest moment cu posibilitate de a intra în turul II. Din perspectiva mea, ca viziune personală, eu aș vrea ca Nicolae Ciucă să intre în turul II, ca să se distrugă acest mit care a început să fie luat ca evidență de unii, că întotdeauna stânga va pierde în turul II pentru că se mobilizează dreapta. În acest moment, în turul al doilea, conform cercetărilor sociologice pe care le-am văzut, Marcel Ciolacu poate învinge pe oricare dintre candidați, nu doar pe George Simion. Noi nu mergem pe această variantă la PSD, nu ne dorim neapărat candidatul George Simion și oricare dintre candidați poate fi învins”.

La mențiunea că, dintre toți candidații, George Simion l-ar putea face președinte, în teorie, pe Marcel Ciolacu, Vasile Dîncu este de părere: „Doar în teorie și este mai degrabă o speculație aceasta. Și noi suntem conștienți de următorul lucru: victoria împotriva lui George Simion ar fi o victorie fără glorie, nu cred că ar motiva prea mult nici societatea și nici pe activiștii sau pe noi, cei care suntem în conducerea PSD. Orice candidatură a dreptei în această conjunctură în campania electorală ar crea poate o competiție mai puternică, o competiție și de idei, de atitudini și atunci cred că societatea ar avea de câștigat mai mult, dacă am avea un alt candidat în turul al doilea, pe care-l vom învinge, cu siguranță”.

(sursa: Mediafax)