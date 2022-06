Live TEXT Război în Ucraina, ziua 117. Rusia va trimite un număr mare de trupe în Severodonețk, pentru a asigura cucerirea completă a orașului

Update Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, crede că Rusia își va intensifica atacurile în această săptămână, în timp ce liderii Uniunii Europene analizează dacă vor susține sau nu candidatura țării sale la aderarea la blocul comunitar, scrie Reuters.

"În mod evident, în această săptămână ar trebui să ne așteptăm din partea Rusiei la o intensificare a activităților ostile", a declarat Zelenski într-un discurs video de duminică seara. "Ne pregătim. Suntem pregătiți".

Ucraina a depus cererea de aderare la UE la patru zile după ce trupele ruse au trecut granița sa, în februarie. Executivul UE, Comisia Europeană, a recomandat vineri ca Ucraina să primească statutul de candidat.

Update Analiștii de la Institutul pentru Studierea Războiului, un think tank din Washington, au transmis că „forțele ruse vor putea probabil să pună mâna pe orașul industrial Severodonețk în săptămânile următoare, dar cu prețul de a-și concentra majoritatea forțelor disponibile în această zonă mică”, potrivit The Guardian.

Update Guvernatorul regiunii Luhansk a declarat că Rusia va trimite un număr mare de trupe în Severodonețk, pentru a asigura cucerirea completă a orașului.

„Astăzi, mâine sau poimâine, vor angrena toate rezervele pe care le au. Sunt deja foarte mulți acolo, se află într-o situație critică”, a declarat guvernatorul regional din Luhansk, Serhiy Gaidai, la televiziunea națională.

Acesta a adăugat că cea mai mare parte a orașului se află deja sub ocupație rusă, scrie Reuters.

Update Forțele ruse se pregătesc pentru o ofensivă împotriva orașului Sloviansk din Donețk, relatează duminică publicația ucraineană Kyiv Independent, citată de The Guardian. Între timp, potrivit Statului Major al Forțelor Armate ucrainene, trupele ucrainene resping ofensiva rusă în apropiere de Berestove, un oraș aflat la aproximativ 70 de kilometri distanță de Sloviansk.

⚡️General Staff: Ukrainian troops repel Russian offensive near Berestove, Donetsk Oblast.



