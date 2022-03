Live TEXT Război în Ucraina, ziua 19. Noi explozii în Harkov, oraș distrus complet de ruși

Update 20: 49 Alarma aeriana, acum, la Lvov

Update 20: 42 Canalele de informare rusesti sustin ca drona prabusita in Romania este una tip Orlan-10, folosita de Armata Federariei Ruse. Aceleasi surse afirma ca resoectivul echipament militar ar fi fost folosit pentru misiuni de patrulare in zona Marii Negre.

Update 20: 33 Consiliul Uniunii Europene a definitivat, luni seară, procedura de aprobare a setului de sancţiuni suplimentare propuse vineri de Comisia Europeană împotriva Rusiei, anunţă Preşedinţia franceză a instituţiei europene.

Update 19.57 Alta dovada ca trupe ale Federatiei Ruse trag in civili. In imagini, doi oameni asteapta in statia de autobuz din localitatea Velika Dymerka. Din padure se vede cum un blindat deschide focul in directia oamenilor. Nu sunt informatii privind ce s-a intamplat cu cele doua persoane.

Update 19.42 Odesa. Apararea antiaeriana blocheaza in acest moment tirul tras de trupele rusesti

Update 19.24 Belozerka, raionul Lavniti, a fost ocupata azi de trupele Federatiei Ruse. Manifestaria localnicilor impotriva militarilor rusi a fost sparta cu focuri de arma

Update 18.56 Preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a scris pe Twitter că l-a informat pe Volodimir Zelenski despre faptul că UE pregătește al 4-lea val de sancțiuni.

Update 17.25 La Kupiansk, regiunea Harkov, sunt masate acum noi forte - trupe si vehicule blindate de asalt

Update 16.54 La Melitopol se sta la coada pentru hrana oferita de rusi. In paralel sunt mitinguri de protest. Galina Danilchenko spune ca locuitorii orasului pot primi ce este necesar pentru supravietuire

Update 16.30 Au aparut imagini cu trupele militare ale Federatiei Ruse debarcand in portul Berdiansk

Update 15.48 Coloana lunga a blindatelor rusesti a fost fotografiata in Bucea, la periferia Kievului

Update 15.40 La Volnovaha razboiul a naruit orasul. Luptele crancene se dau intre magazime, pe strazile micutei localiyati. Cu tancuri si vehicule grele, blindate. Cadavrele de pe steada sunt lasate sa putrezeasca, nu are cine sa le stranga. Locuitorii nu ai mai iesit din adapostruri de zile intregi. Situatia e deosebit de grava

Update 15.35 In portul Berdiansk au apărut navele de lupta ale Federatiei Ruse

Update 14:34 Centrala nucleară dezafectată de la Cernobîl a rămas din nouă fără alimentare de la reţeaua electrică, a anunţat luni operatorul sistemului energetic ucrainean, Ukrenergo, într-un comunicat preluat de Reuters.Forţele ruse au deteriorat o linie de înaltă tensiune la scurt timp după ce se refăcuse alimentarea centralei, afirmă Ukrenergo, fără a prezenta dovezi ale distrugerilor sau ale acţiunilor Rusiei. Reuters nu a reuşit să confirme informaţiile respective în mod independent.Compania ucraineană nu a precizat dacă alimentarea s-a întrerupt complet, însă a cerut acces în zonă pentru a efectua reparaţiile necesare.

Update 14:10 Şapte spitale au fost distruse de la începutul invaziei ruse în Ucraina, a anunţat ministrul sănătăţii, Viktor Liaşko. Aceste spitale ar trebui reconstruite complet după bombardamentele ruseşti, a spus oficialul, potrivit agenţiei de ştiri Ukrinform, preluată de DPA.Alte peste 100 de unităţi sanitare ar fi fost avariate în urma atacurilor armate.

Update 13:06 Rusia a lansat aproape 400 de rachete de croazieră asupra Ucrainei. Ocupanții au tras 395 de rachete de croazieră în toată Ucraina. În același timp, inamicul a pierdut 77 de avioane și 90 de elicoptere pe cerul ucrainean .

Update 12:32 Noua imobile distruse, o persoana decedata si alte zece ranite. Rezultatul unui atac cu racheta in Kuec, dupa cum afirma acum Vitaly Klitciko

Update 11:16 Orasul Donetk este tinta atacurilor aeriene. Potrivit unor surse neoficiale sunt opt victime iar in centrul orasului a fost doborata o racheta Tochka-U

Update 11:11 La Mariupol luptele si bombardamentele continua, acum, cu aceeasi intensitate

Update 10:51 In urma unui atac aerian o cladire de locuinte cu patru etaje din Harkov a fost distrusa, anunta autoritarile. Nu sunt inca informatii despre eventuale victime.

Update 10:18 Separatistii din Donetk lupta alaturi de trupele rusesti care au invadat Ucraina. O grupa din aceste trupe a fost filmata cand foloseau aruncatoare de grenade la periferia Mariupolului.

Update 09:09 Fortele Federatiei Ruse au bombardat sediul politiei. Cu aceasta ocazie au mai daramat o jumatate de cartier. O persoana a murit, cinci au suferit rani grave.

Update 08:49 Acum zona aeroportului Gostomel de langa Kiev este bombardata

Update 08:42 Azi dimineata, un obuz al artileriei ruse a lovit un bloc de locuinte cu noua etaje aflat in carierul Obolonsky din Kiev. Potrivit Serviciului de Stat de Urgenta intre etajele 1 si 3 plafoanele s-au rupt, iar etajele 3 si 4 au luat fic. Nu exista informatii, inca, despre victime

Update 08:35 Harkov in urma cu o ora. Oamenii asteapta ajutoare. In oras situatia este grava: magazinele sunt inchise, bancomatele nu mai au fonduri, furnizarea apei, si electricitatii se face cu mari greutati

Update 08:30 In Mariupol - oras asediar de cateva zile - oamenii au ajuns la disperare. Ascunse in subsolul unui bloc, cateva mame cu copii au transmis un mesaj video in care implora sa fie salvate. Nu au hrana, nici apa si nici medicamente

Update 08:27 Azi dimineata localitatea Kramatorsk a fost puternic bombardata

Armata ucraineană susține că a doborât patru avioane într-o zi

În actualizarea sa zilnică, Statul Major al forțelor armate ucrainene a transmis că a reușit să doboare patru avioane, trei elicoptere și mai multe avioane fără pilot aparținând forțelor rusești în ultimele 24 de ore, scrie BBC.

Statul Major al forțelor ucrainene a precizat că a lansat „lovituri zdrobitoare" asupra bazelor și depozitelor de teren ale Rusiei pentru a întrerupe aprovizionarea logistică pe teritoriul ucrainean.

Acesta a adăugat că forțele rusești nu au mai făcut alte cuceriri și că în prezent se concentrează pe „consolidarea și menținerea frontierelor ocupate anterior”.

De asemenea, potrivit comunicării citate, „starea morală și psihologică" a forțelor ruse a rămas la un „nivel scăzut". Statul Major se bazează în această declarație pe refuzul soldaților ruși de a se supune comenzilor sau de a participa la luptă.

BBC transmite că nu a putut verifica în mod independent niciuna dintre aceste afirmații transmise de Statul Major al forțelor armate ucrainene.

Liderul cecen Kadîrov se află în Ucraina. Ce a făcut temutul conducător lângă Kiev

Ramzan Kadîrov, liderul regiunii Cecenia din Rusia, este un aliat important al preşedintelui rus Vladimir Putin. El ar fi călătorit în Ucraina pentru a se întâlni cu trupele cecene.

Ramzan Kadîrov, liderul regiunii Cecenia din Rusia şi un aliat important al preşedintelui Vladimir Putin, se pare că ar fi călătorit în Ucraina pentru a se întâlni cu trupele cecene, care au pornit ofensiva contra Kievului.

Kadîrov a fost acuzat în repetate rânduri de Statele Unite şi Uniunea Europeană de încălcări ale drepturilor omului, relatează Reuters.

Kremlinul descrie acţiunile sale în Ucraina drept o „operaţiune specială” de demilitarizare şi „denazificare” a Ucrainei.