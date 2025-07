Premierul Ilie Bolojan anunță noile măsuri fiscale de austeritate adoptate în Coaliție

„Corectarea deficitului reprezintă o urgență și o prioritate națională. Suntem în fața unui pachet care corectează deficitul. România a avut, anul trecut, cel mai mare deficit din țările UE și al doilea cel mai mare deficit din istorie. Nu mai putem continua în acest fel. Din 100 de lei cât a încasat din taxe, România a cheltuit 132 de lei, 32 de lei în plus pe care evident i-am împrumutat. Dacă o familie cheltuie cu 30% mai mult decât cât câștigă, cât ar putea rezista?

Dacă nu am face nimic, dacă nu am lua nicio măsură, am intra în incapacitate de plată. Nu am mai avea acces la fondurile europene. Jumătate din investițiile în curs ar fi puse pe stop. Am intra în categoria de junk, ceea ce ar însemna că nu mai suntem buni pentru investitori.

Propunem un pachet fiscal care să reducă deficitul”, a declarat Ilie Bolojan.

Dacă autoritățile nu ar face nimic, ar fi câteva consecințe care ar însemna intrarea în incapacitate de plată a statului român.

„Ar însemna că creditorii noștri, cei care ne împrumută în prezent și de care avem nevoie și în viitor, pentru că nu putem funcționa altfel, nu ne-ar mai împrumuta și deci nu am putea acoperi cheltuielile statului, inclusiv salariile și pensiile. Accesul la fondurile europene sunt condiționate de reforma fiscală, nu am mai avea acces la fondurile europene. Vă rog să vă gândiți că nu am putea continua jumătate din investițiile pe care astăzi avem în curs. La marile autostrăzi, la liniile de cale ferată, în fiecare localitate din România. Ceea ce ar însemna că practi am intrat într-un risc în care am fi degradați încă o dată, am intrat în așa zisa categorie de junk, ceea ce ar însemna că țara noastră nu mai este recomandată investițiilor și foarte puține investiții străine ar mai veni într-o astfel de țară”, a adăugat Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat miercuri creșterea TVA. Taxa va avea două valori de 21% și de 11%.

„Vom reașeza TVA la două cote. (...) Cele două cote la care propunem reașezarea sunt de 11% și de 21%”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a mai dezvăluit care sunt produsele și servicile care vor avea cotă redusă.

„La cota redusă vor rămâne medicamentele, alimentele, serviciile publice de apa și canalizare, apa pentru irigații, cărțile, lemnele de foc și energia termică. (…) Toate celelalte componente vor fi la cota de 21%”, a explicat Bolojan.

O situație specială este în cazul HORECA.

„Propunem ca și industria HORECA să rămână la acest nivel (...) În luna octombrie se va face o analiză... dacă încasările nu vor crește atunci și aceasta industrie are șanse mari ca de la sfârșitul anului să intre la cota ridicată”, a precizat Ilie Bolojan.

„La motorină va funcționa o schemă de restituire parțială pentru companiile de transport.

Va crește acciza pentru țigări. Accizele la alcool, combustibil și tutun cresc cu 10%.

Va crește numărul de contributori la Casa Națională de Sănătate.

Taxarea suplimentară a capitalurilor. De la 1 ianuarie 2026, majorare a impozitului pe dividente de la 10 la 16%.

Băncile vor fi taxate suplimentar.

Vom suprataxa toate câștigurile din jocuri de noroc”.

Bolojan mărește norma didactică cu 2 ore: 30.000 de posturi afectate

Premierul Ilie Bolojan anunță că norma didactică va crește cu două ore pentru profesorii din învățământul preuniversitar și universitar.

În prezent, profesorii predau 16-18 ore pe săptămână, iar după această măsură vor preda 18-20 de ore.

„Vom propune creșterea normei didactice cu două ore față de ceea ce avem astăzi în învățământul preuniversitar și în învățământul universitar. Asta înseamnă că din cele 40 de ore pe săptămână pe care un cadru didactic trebuie să le petreacă la școală sau pentru școală, în loc de 16 ore la clasă va preda 18 ore, în loc de 18 ore ar urma să predea 20 de ore”, declară premieurl.

Măsura nu afectează drepturi salariale din educație, adaugă premierul, „dar se vor reașeza numărul de ore predate și va fi un efect financiar”: „Numărul de ore care sunt astăzi la plata cu ora, care calculate ca norme înseamnă peste 30.000 de norme didactice, va fi mult mai redus, foarte probabil se va reduce la jumătate și per ansamblu statul într-adevăr va face niște economii care vor fi direcționate tot către zona de educație în anii următori”.

„Pensiile și salariile rămân plafonate și anul viitor”

Premierul Ilie Bolojan a declarat că, în 2026, nu vor avea loc noi majorări de pensii sau salarii în sectorul public. Măsura este una temporară și face parte dintr-un pachet de control al cheltuielilor bugetare.

„A fost o majorare foarte mare în 2024, de peste 20% în cazul salariilor și de peste 30% în cazul pensiilor. Nu o mai putem suporta ca nivel de indexare”, a spus Bolojan.

El a precizat că plafonarea se va aplica doar anul viitor și este necesară pentru a stabiliza finanțele publice.

Bolojan anunță taxe suplimentare pentru bănci și jocuri de noroc

Premierul Ilie Bolojan anunță că băncile din România vor fi taxate suplimentar pe profit, motivând că acestea au „unul dintre cele mai bune randamente ale capitalurilor din această parte de Europa".

„De asemenea, vom taxa suplimentar profiturile băncilor. Băncile din România au unul dintre cele mai bune randamente ale capitalurilor din această parte de Europă și consider că pot contribui cu sume mai mari la veniturile bugetului de stat”, a spus Bolojan.

De asemenea, premierul anunță și o taxare majorată pentru jocurile de noroc: „De asemenea, vom supra-taxa toate câștigurile din jocurile de noroc, în așa fel încât să încasăm cu cel puțin 30% mai mult din această categorie de venituri”.

Toate celelalte măsuri anunțate anterior de premier ar urma să intre în vigoare de la data de 1 august.

„La rectificarea bugetară se vor reduce subvenţiile pentru partide”

Premierul Ilie Bolojan a anunţat miercuri că prin rectificarea bugetară care va fi făcută în perioada următoare vor fi reduse subvenţiile de la buget pentru partidele politice.



Premierul a prezentat într-o conferinţă de presă, la Palatul Victoria, măsurile din pachetul fiscal pentru reducerea deficitului.



El a fost întrebat dacă vor fi reduse şi subvenţiile de la buget pentru partide.



"Prin rectificarea bugetară care se va face în perioada următoare. Veţi vedea şi această măsură, pentru că toată lumea trebuie să contribuie la acest efort", a spus Bolojan.

„Avem ministere unde au fost dublate salariile. Urmează a doua etapă de măsuri”

Premierul Ilie Bolojan afirmă că până la sfârșitul lunii iulie va veni cu o a doua etapă de măsuri care include pensiile speciale, un jalon din PNRR, precum și reforma unor instituții-cheie.

În administrația centrală „vor avea loc fuziuni, comasări, desființări și reduceri de personal de cel puțin 20%", iar instituții precum ASF, ANCOM și ANRE vor fi reorganizate prin reducerea cheltuielilor.

În etapa a doua, până la sfârșitul lunii iulie, vom veni cu completări care țin de câteva elemente foarte importante legate de pensiile speciale, care este jalon din PNRR, de reforma instituțiilor autofinanțate, prin reducerea cheltuielilor și reorganizări, gândiți-vă la ASF, ANCOM, ANRE, reforma companiilor de stat, în sensul de cheltuieli mai eficiente, reducerea subvențiilor și asigurarea transparenței și performanței acestor companii, reforma cheltuielilor la nivelul administrației publice locale, reanalizarea unor sporuri care sunt aplicate în cascadă”, a afirmat Bolojan.

Potrivit premierului, există ministere care și-au aplicat sporuri de câte 45% - 50% și, practic, „prin două operațiuni și-au dublat salariile”.

„Dar n-ar fi fost asta problema dacă apelurile de proiect pe fonduri europene ar fi fost lansate la timp, dar nu sunt lansate la timp, dacă evaluarea proiectelor s-ar fi făcut repede și n-ar fi fost întârzieri și dacă absorția fondurilor europene la final ar fi într-un grafic care să ne asigure confortul că le vom absorbi pe toate până la finalul acestei perioade, dar nu suntem în această situație”, a adăugat Bolojan.