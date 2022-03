Live TEXT Război în Ucraina, ziua 21. Sirenele antiaeriene au răsunat în mai multe orașe. În periferia Kievului au început luptele

Update 09.00 Artileria ucraineana a bombardat in cursul noptii pozitii ale militarilor rusi

Ucraina

Update 08.45 Unde au lovit rachetele de acum cateva momente

Update 08.40 O a doua racheta a explodat in cartierele Kievului

Update 08.25 In periferia Kievului au inceput luptele. Sunt schimburi de focuri, iar vehiculele blindate ale Federatiei Ruse inainteaza.

Update 08.15 Presa ucraineană publică noi imagini din orașul Harkov, care continuă să fie bombardat de trupele ruse.

Update 08.00 Si in Kiev au cazut cateva proiectile trase de militarii Federatiei Ruse

Update 07.55 In regiunea Harkov au continuat loviturile cu rachete

Update 07.50 Azi noapte, orasul Nikopol din zona Dnipropetrovsk a fost lovit puternic de artileria rusa

Update 07.40 În Kiev, fragmentele unei rachete au căzut într-o clădire rezidențială cu 12 etaje. În plus, este deteriorat și blocul cu 9 etaje de alături.

Update 07.20 Trupele ruse au tras noaptea trecută spre localitatea Tuzla din regiunea Odesa.

Update 07.00 Situația de pe frontul din Ucraina conform ultimei analize r3ealizată de Institutul de Studii de Război.

Kiev: În timp ce forțele ruse au lansat luni și marți atacuri asupra Irpin și Guta-Mezhyhirksa - zone chiar în afara capitalei, nu au întreprins nicio acțiune mai amplă împotriva orașului în ultimele 24 de ore.

Mariupol: Rusia continuă să atace orașul sudic dinspre est și vest

Harkov: Forțele ruse se luptă cu deficitul de muniție în încercarea lor de a încercui acest oraș din nord-est

Regiunea Herson: Rusia a pretins în mod fals controlul acestei regiuni marți, dar nu a făcut niciun avans nici către Zaporijie, nici către Mykolaiv - orașele cheie

Odesa: Rusia nu este încă pregătită să lanseze o operațiune de pe mare împotriva orașului-port din sud, deoarece nu și-a stabilit trupe pe teren aici

Local company- and battalion-level attacks by #Russian forces northwest of #Kyiv on March 14-15 likely indicate the largest-scale offensive operations that Russian forces attempting to encircle Kyiv can support at this time. https://t.co/OcViMLUIYZ pic.twitter.com/yXUeOJTU1d