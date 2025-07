Măsurile de austeritate intră astăzi în vigoare. Moțiunea AUR - un fleac

Executivul condus de Ilie Bolojan a dat, ieri, piept cu prima moțiune de cenzură de la instalarea la Palatul Victoria. Demersul, făcut de AUR și POT, vine după ce, săptămâna trecută, Guvernul și-a angajat răspunderea pe primul pachet al măsurilor de austeritate. Cu doar câteva ore înainte de acest vot din Parlament, însuși președintele României, Nicușor Dan, a avut o remarcă acidă la adresa Guvernului, pentru faptul că, anterior deciziei de a-l desemna pe Ilie Bolojan în funcția de premier, a avut o înțelegere cu liderii Coaliției că nu va fi majorată cota de TVA. Nici PSD, care nu a votat moțiunea de cenzură a opoziției, și-a exprimat, în ședința de Plen reunit, nemulțumirea cu unele dintre măsurile asumate. Cum era de așteptat, această moțiune a picat fără nicio emoție.

De la bun început, această moțiune de cenzură care a venit ca urmare a procedurii prevăzute de Constituție pentru situația în care Executivul își asumă răspunderea în fața Parlamentului nu a avut nicio șansă de reușită. Pentru trecerea moțiunii, era nevoie de jumătate plus unu din numărul total al senatorilor și deputaților, adică de 233 de parlamentari. Asta, în condițiile în care textul moțiunii a fost semnat de către 131 de senatori de la AUR, SOS România, Partidul Oamenilor Tineri și din grupurile parlamentare ale neafiliaților.

În configurația actuală, Opoziția, constituită din grupurile parlamentare ale AUR, care numără 28 de senatori și 61 de deputați, din grupurile parlamentare ale SOS România, care numără 9 senatori și 17 deputați, din grupurile parlamentare ale POT, care numără 6 senatori și 14 deputați, și din parlamentari neafiliați (doi senatori și 16 deputați), nu are voturile necesare pentru a dărâma Guvernul susținut de o majoritate de aproape 70%. Parlamentarii opoziției au doar 153 de senatori și deputați, iar fără parlamentarii neafiliați, acest număr se reduce la 135.

PSD, susținere pentru Guvern, dar cu amendamente

Liderul PSD, partid aflat la guvernare, Sorin Grindeanu, a precizat, înainte de exercitarea votului, că „această moțiune va pica cu siguranță, dar nu trebuie să ignorăm semnalele din societate”, a spus Grindeanu în plenul Parlamentului. Nu putem cere sacrificii, dacă nu începem cu noi. Reformele reale nu se fac cu sloganuri de marketing, ci cu decizii ferme și echitabile”.

Grindeanu a avertizat că primul pachet de măsuri promovat de Guvern a fost inechitabil și a afectat în special categoriile vulnerabile: „Primul pachet de măsuri a pus povara exclusiv pe românii cu venituri mici. Fuga după recuperarea deficitului nu trebuie să transforme România într-un stat fanariot.”

Acesta a adăugat că PSD a venit cu o alternativă „rațională” la avalanșa de taxe, susținută de Banca Mondială, Comisia Europeană și OECD: impozitul progresiv. „Nu mai era nevoie de creșterea TVA dacă acest principiu era corect aplicat. Cei cu venituri mici plăteau mai puțin, iar cei cu venituri mari plăteau mai mult, dar aveau posibilitatea de a-și deduce cheltuielile cu sănătatea, educația copiilor sau investițiile în propria dezvoltare”, a explicat el.

Simion: „Depunem moțiuni de cenzură până când din 5 vicepremieri mai rămâneți doar cu unul”

Liderul AUR, George Simion, a susținut că majoritatea parlamentară are un guvern „care pune taxe la mame, la studenți și la pensionari”, dar „care are cinci vicepremieri”. „Faceți apel la austeritate, când aveți cinci vicepremieri. (….) Ați vrea să nu stați aici și să ascultați moțiunea opoziției. Faceți apeluri populiste ca unii și alții să își taie indemnizațiile voluntar. Foarte mulți dintre voi înțeleg absurdul situației. Cred că și domnul Bolojan înțelege, dar nu are ce face, săracul. Cereți sacrificii de la români, dar voi aveți cinci vicepremieri, cu cinci secretare, cu cinci vile de la RAAPPS. Cu cinci mașini în fața vilelor de la RAAPPS”, a precizat liderul AUR.

Simion a amenințat că „o să ne mai întâlnim și în luna septembrie pentru o moțiune de cenzură. Vom depune moțiuni de cenzură, moțiuni simple, interpelări până când din cinci vicepremieri va rămână numai unul. Nu o să terminați bine guvernarea asta!”.

Ilie Bolojan: „Acest guvern va pleca, mai devreme sau mai târziu”

În replică, premierul Ilie Bolojan a declarat că „eu sunt parlamentar la primul mandat. Dar nu m-am gândit niciodată că, în fața unei situații dificile ca aceea cu care ne confruntăm astăzi, să facem spectacol și moțiuni de cenzură. Acest guvern va pleca, mai devreme sau mai târziu. Dar, până atunci, trebuie să ne facem datoria”.

„Trebuie să continuăm, nu să ne oprim aici. Deci îi întreb pe colegii de la opoziție: în afară de un exercițiu politic, pe care l-au bifat și pe care pot să îl înțeleg, ce rost are această moțiune? Ar vrea dânșii să ne oprim și să ne întoarcem de unde am plecat?”, spune prim-ministrul.

Acesta a adăugat că „o bună parte dintre lucrurile pe care le semnalează colegii de la opoziție sunt știute, altele sunt exagerate sau greșit interpretate. (…) Ne spune moțiunea că România are un deficit mare, că au crescut cheltuielile statului. Știm acest lucru. De aceea suntem aici, să corectăm aceste neajunsuri. Din acest motiv ne-am angajat răspunderea. (…) Care sunt soluțiile celor de la opoziție? În această moțiune este o fractură logică. Pe de-o parte ni se spune că problemele economiei sunt serioase, dar pe de altă parte, când venim cu un plan clar de rezolvare, dânșii ne spun să nu luăm aceste măsuri. Nu se poate și una, și alta.”, a conchis premierul.

Nici președintele României nu a „uitat” să atace, voalat, Executivul

Interesant este faptul că, ieri, cu doar câteva ore înainte de dezbaterea și votul asupra noțiunii de cenzură, inclusiv președintele României, Nicușor Dan, a simțit nevoia să mustreze Guvernul condus de Ilie Bolojan. „Pentru moment, față de situația pe care o traversează România, este absolut lăudabil că fiecare din partidele prooccidentale și-a asumat participarea la guvernare, știind că o să fie costuri politice pentru asta. Deci eu vreau să mulțumesc partidelor care și-au asumat împreună guvernarea și formează această coaliție și doresc ca această coaliție să dureze cât mai mult”, a precizat Dan, care, însă, a dorit să puncteze problema majorării TVA-ului. „În acea lună pe care am avut-o, înainte de numirea prim-ministrului, m-am uitat în foarte, foarte multe date financiare și, în cunoștință de cauză, am avut această discuție cu Coaliția și cu premierul desemnat, și asta a fost înțelegerea pe care am avut-o la momentul formării Guvernului. Așa cum am spus, pentru ca corecțiile să fie făcute cu păstrarea TVA la 19%, trebuia un set de măsuri administrative, discuții, în fine, un complex de măsuri care ar fi trebuit să fie luate, și în continuare sunt absolut convins că era o direcție. Din momentul în care am numit Guvernul, cu această condiție, toate discuțiile, măsurile au intrat în atributul Guvernului. Asta e ce pot să vă spun”, a adăugat președintele.