Live TEXT Război în Ucraina, ziua 22. Bombardamente în Kiev și Harkov

Update 11.05 De la inceputul deplasarii lor in Ucraina, acestea sunt primele imagini in care unitati cecene sunt implicate in lupte. Schimbul de focuri are loc in Mariupol, la combinatul metalurgic Azovstal

Update 11.00 Ministerul rus al Apararii a publicat o inregistrare video cu bombardamente efectuate in regiunea Kiev

Update 10.55 Oficiul procurorului general al Ucrainei, anunță că, de la începutul invaziei ruse și până în prezent, perioada 24 februarie – 17 martie 2022, în Ucraina au murit 108 copii, iar peste 120 au fost răniți.

Update 10.50 Primarul orașului Melitopol, Ivan Fedorov, care a fost răpit de forțele ruse în urmă cu cinci zile, a înregistrat un mesaj în care mulțumește locuitorilor orașului și președintelui țării pentru lupta pentru apărarea țării.

Update 10.40 Continua pedepsele pentru cei prinsi ca fura in orasele ucrainene asediate

Update 10.25 Autoritatile ucrainene au informat care este situatia pe regiuni in aceasta dimineata. Astfel, in regiunea Kiev au fost alarme constante din cauza amenințării cu lovituri aeriene. In suburbiuile Bucha - Irpin, Bucha, Gostomel, Makariv se duc lupte. Se inregistreaza si lovituri de artilerie. În districtul Brovary au fost inregistrate lovituri cu rachete asupra așezărilor localitatii Kalinov. Numărul victimelor este în curs de clarificare.

Regiunea Cernihiv: Au existat mai multe alarme aeriene in timpul noptii. Fortele Federatiei Ruse au efectuat foc de artilerie asupra Cernihivului. Numărul victimelor nu este cunoscut.

Sumshchina: Artileria rusa a bombardat districtul Sumy timp de câteva ore. Nu există date despre victime în acest moment.

Regiunea Zhytomyr: Nu au fost lovituri aeriene și de rachete, în ciuda mai multor alarme.

Regiunea Kirovohrad: Situația este sub control, două alarme aeriene

Regiunea Dnipropetrovsk: O alarma aeriană. În general, calm.

Regiunea Harkiv: la Harkov au fost inregistrate bombardamentele haotice intreaga noapte. Au fost lovite imobile rezidentiale, școli, depozite. Numărul victimelor este încă în curs de a fi stabilit, salvatorii inca lucreaza pentru depistarea oamenilor sub daramaturi. Luptele continuă în direcția Izyum și Chuguev. In orașul Merefa din districtul Harkov, a fost distrusa o școală, o casă de cultură precum și mai multe case. Sunt victim.

Regiunea Rivne: noaptea a fost liniștită. Un raid aerian a fost anunțat de trei ori. Cu o noapte înainte, o rachetă a fost trasă asupra unei instalații militare din orașul nordic Sarny (90 km de Rivne). Nu sunt victime.

Volyn: noaptea a fost relativ calmă, alarme aeriene. La fel, in regoiunile

Vinnytsia, Transcarpatia, Hmelnytsky, Ternopil, Cherkasy, Lviv, Poltava, Cernăuţi, Ivano-Frankivsk si Odesa.

In schimb, in regiunea Luhansk, Severodonetsk și Rubijne sunt în flăcări. Sunt cel puțin 27 de incendii provocate de lupte in Rubijne. Informațiile privind numărul victimelor nu sunt exacte.

Regiunea Donețk: in Avdiivka au fost bombardamente puternice cu rachete “Grad” . Nu sunt mai multe informatii, bombardamentelecontinua inca. Localitatea Maryinka este atacata aerian, iar la Mariupol se inregistreaza din nou explozii. Locuitorii incearca sa fuga din oras, dar autoritatile ucrainene avertizeaza ca rușii trag asupra coloanelor de civili.

Regiunea Mykolayiv: noaptea a fost agitată, în partea centrală a regiunii inregistrandu-se lupte cu militarii rusi.

In regiunea Herson au fost explozii puternice. Regiunea este ocupată în totalitate de trupele rusești, drept urmare – asa cum sustin autoritatile ucrainene - aprovizionările cu energie electrică, apă și gaze sunt întrerupte în aproape tot teritoriul..

Update 10.10 Patru nave de război ruseşti au trecut, marţi şi miercuri, prin strâmtoarea Tsugaru din nord-estul Japoniei, transportând posibil trupe şi vehicule de luptă în Ucraina, a anunţat miercuri Ministerul Apărării al Japoniei.

Update 09.55 Momentul in care un imobil din Kiev este lovit de o racheta trasa de Federatia Rusa

Update 09.45 Peste trei milioane de ucraineni și-au părăsit țara din cauza războiului, anunță secretarul general al ONU, António Guterres.

Update 09.30 Șeful Administrației Regionale de Stat din Lugansk, Serghei Gaidai, a declarat că în noaptea de 17 martie, orașele Rubijne, Popasna și Severodonețk au fost bombardate de trupele ruse.

Cel puțin 27 de case au ars în Rubijne. Alte cinci incendii au fost înregistrate în Popasna, iar unul la Severodonețk. Informațiile despre răniți sau morți se precizează, anunță șeful Administrației Regionale de Stat din Lugansk.

Update 09.15 Kievul a avut o noapte destul de stresantă pe 17 martie. Două clădiri rezidențiale cu mai multe etaje au fost avariate în districtul Darnytsky din cauza bombardamentelor. Conform rapoartelor anterioare, 1 persoană a murit, 4 persoane au fost rănite, iar 2 dintre acestea au fost internate. Salvatorii și medicii își continuă munca la fața locului.

Update 09.10 Ramzan Ahmatovoici Kadirov a publicat in urma cu cateva minute, pe contul sau de social media, imagini cu trupele cecene din subordinea sa aflate la Mariupol. Interesant la acest clip nu sunt imaginile tip propaganda, ci fundalul sonor. Astfel, melodia ce insoteste cadrele cu militari ceceni este, de fapt, unul din imnurile folosite de organizatia terorista ISIS in clipurile lor de propaganda. Nasheed-ul (imnul) se numeste "Soldatii lui Alah" si a fost folosit de organizatia terorista pentru a insoti terifiantele clipuri in care oameni erau executati in mod brutal. Tot "Soldiers of Allah" a insotit imaginile in care luptatorii Daesh faceau prapad in Irak sau Siria.

Update 09.04 Dupa bombardamentul de azi noapte din regiunea Harkov, salvatorii ucraineni au mers in localitatea Merefa unde au avut de luptat cu incendii puternice. Nu se cunoaste numarul victimelor

Update 09.00 Imagini de acum de la Severodonetk unde au loc lupte pe strazi. Imobilele au fost tintele bombardamentelor de astazi dimineata

Update 08.55 Imagini de la imobilil din Kiev pe care au cazut bicati dintr-o racheta trasa de fortele Federatiei Ruse. Potrivit salvatorilor a fost afectata structura blocului, la etajul 16

Update 08.50 Ministerul rus al Apararii a facut publice imagini cu misiuni de lupta ale echipajelor de pe vestitele bombardiere SU 25. In videoclipul ministerului se vad cum sunt atacate depozite de armament ale armatei ucrainene

Update 08.45 Gostomel, acum. Lupte intre fortele ucrainene sprijinite de artilerie si unitati ale brigazii 45 parasutisti din corpul aeropurtat rusesc

Update 08.40 Si in regiunea Rivne au existat atacuri cu rachete ce au vizat bazele militare ale fortelor ucrainene

Update 08.35 Azi noapte, in regiunea Harkov au continuat bombardamentele

Update 08.25 O persoană a murit și alte trei au fost rănite după ce un bloc de apartamente din Kiev a fost lovit de o rachetă rusească. Zeci de persoane au fost evacuate din complexul de apartamente. Salvatorii îi caută acum pe cei care ar putea fi prinși sub moloz, potrivit Serviciilor de Stat de Urgență din Ucraina.

Sursa Ukraine State Emergency Service

Primarul răpit din Melitopol a fost eliberat, afirmă Ucraina

Primarul din Melitopol, care ar fi fost răpit de forțele ruse în urmă cu cinci zile, a fost eliberat, potrivit consilierilor președintelui ucrainean.

Președintele Volodimir Zelenski acuzase Rusia că a trecut la o „nouă etapă de teroare", după ce Ucraina a prezentat imagini cu primarul Ivan Fedorov, care ar fi fost ridicat „legat la ochi”.

Melitopol a fost unul dintre primele orașe care au căzut în mâinile forțelor rusești, iar un nou primar a fost instalat.