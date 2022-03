Live TEXT Război în Ucraina, ziua 28. Podul rutier din Cernigov a fost aruncat în aer. Noi bombardamente asupra Kievului

Update 09.30 Noi bombardamente ale aviatiei militare ruse la Irpin.

Update 09.10 O explozie deosebit de puternica a avut loc in urma cu cateva minute in orasul Rubinje, aflat in regiunea Lugansk. Sunetul deflagratiei a fost auzit la o departare de kilometri. Potrivit primelor informatii, neoficiale, explozia s-ar fi produs la NPP Zarya - unitate care produce explozibil - in apropierea careia au avut loc schimburi de focuri.

Update 09.05 Trupele ruse au lansat bombardamente asupra Kievului, anunță canalele ucrainene de Telegram. Clădirile din regiunile Svyatoshinsky și Shevchenkovsky au fost avariate. Un centru comercial și case rezidențiale au fost bombardate.

Update 09.00 Si azi noapte, in regiunea Sumi, au continuat bombardamentele. un incendiu declansat de un proiectil rusesc a izbucnit in localitatea Trostyanets

Update 08.55 A reaparut trenul blindat rusesc. De aceasta data, garnitura feroviara speciala a fost filmata in nordul Ucrainei, venind dinspre Belarus. Potrivit imaginilor, trenul are acum si rolul de a transporta echipamente militare catre fronturi

Update 08.50 Ieri seara, localitatea Irpin, din apropierea Kievului a fost bombardata

Update 08.35 Ministerul rus al Apararii a facut publice imagini cu ultimele misiuni ale escadrilelor Ka 52, de atac, care au distrus depozite de munitii al Fortelor Armate ale Ucrainei. Oficialii rusi sustin ca echipajele elicopterelor si-au distrus tintele desemnate fara a inrta in zonele apararilor antiaeriene, proiectilele fiind lansate de la distante de peste 7 kilometri

Update 08.30 In aceasta dimineata podul rutier din Cernigov - care lega localitatea de Kiev - a fost aruncat in aer de catre militarii ucraineni. Astfel, trupele Federatiei Ruse sunt, momentan, blocate in directia nord-vest, pe malul raului Desna. Informația distrugerii podului a fost confirmata de autoritatile locale.