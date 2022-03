Live TEXT Război în Ucraina, ziua 30. Atacuri lansate de ruși asupra orașului Rubijne, din regiunea estică Lugansk

Update 09.15 Ministerul Apărării al Federaţiei Ruse a lansat un videoclip cu presupusa vizită a generalului lui Putin într-o linie a frontului, la 30 de kilometri de Kiev. Cu toate acestea, jurnaliștii au ajuns la concluzia că videoclipul a fost filmat pe teritoriul unei școli secundare situată la 50 de kilometri distanță de Kiev.

#Russian Defense Ministry released a video of #Putin's general's alleged visit to a front line, allegedly 30 kilometers from Kyiv.



However, journalists came to the conclusion that the video was filmed on the territory of a secondary school 50 kilometers away from Kyiv. pic.twitter.com/EOmRO0zela