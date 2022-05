Live TEXT Război în Ucraina, ziua 90. În Donețk se dau lupte grele, soldații sunt bombardați în permanență

Guvernator ucrainean: în Donețk se dau lupte grele, soldații sunt bombardați în permanență

Soldații sunt bombardați „în permanență în timp ce luptele grele continuă în Donețk, afirmă guvernatorul ucrainean, potrivit Sky News.

Luptele grele continuă în orașul Donetsk, situat în estul Ucrainei, militarii fiind „sub bombardament în permanență", a declarat guvernatorul regiunii.

Pavlo Kyrylenko a spus că luptele continuă în apropiere de Luhansk și Lyman, două orașe situate tot în estul Ucrainei.

Donetk

Rușii încearcă să captureze Lyman pentru a-și continua avansul spre Sloviansk și Kramatorsk, a explicat guvernatorul.

Kyrylenko a catalogat situația drept „dificilă" și a afirmat că forțele rusești distrug orașele în încercarea de a prelua controlul asupra lor.

Numeroși locuitori au părăsit regiunea, deoarece luptele continuă. Potrivit lui Kyrylenko „în Donețk nu mai trăiesc decât cel mult 320.000" de locuitori din cei 1,6 milioane de locuitori care trăiau în regiune înainte de război.

Russia kills civilians!

On May 23rd number of victims of russian army in Donetsk oblast increased by 3 killed, 6 injured.

Every russian will pay for his crimes in Ukraine!#StopRussia#RussiaKillsCivilians pic.twitter.com/CXCQiceOPf