Luptele din Gaza au escaladat dramatic: Israelul bombardează Fâșia, Hamas lansează rachete asupra Tel Aviv-ului

Bombardamentele israeliene au avut cea mai mare intensitate deasupra nordului Fâșiei Gaza, unde, la orele dimineții, au putut fi văzute flash-uri portocalii de explozii de dincolo de gardul din Israel. Mai târziu, avioanele israeliene au zburat deasupra zonelor centrale și sudice, lansând bombe care au lăsat coloane de fum, au declarat locuitorii, potrivit Reuters.

În capitala comercială a Israelului, Tel Aviv, sirenele au sunat și rachete au explodat pe deasupra capului, fiind interceptate de apărarea israeliană. Proiectile au căzut asupra unei școli, dar copiii se aflau în adăposturi și nu au fost raportate victime, potrivit site-ului israelian de știri Ynet.

Aripa armată a Hamas a declarat că a lansat salba ca răspuns la uciderea de civili de către Israel. Dar, în condițiile în care liderul grupării se află la Cairo pentru negocieri de armistițiu, atacul a părut programat pentru a transmite un mesaj că cele aproape 11 săptămâni de război nu au reușit să distrugă capacitatea de atac a militanților.

Ambele părți au rămas departe una de alta în public. Premierul israelian Benjamin Netanyahu a promis din nou să lupte până la eradicarea Hamas.

„Predați-vă sau muriți”, a spus el Hamas într-un discurs video.

Hamas a declarat că facțiunile palestiniene au adoptat o poziție unitară potrivit căreia nu ar trebui să existe „nicio discuție despre prizonieri sau acorduri de schimb, decât după încetarea completă a agresiunii (israeliene)”.

Aproape 20.000 de locuitori din Gaza au fost confirmați ca fiind uciși de la începutul conflictului, potrivit Ministerului palestinian al Sănătății, iar alte câteva mii de cadavre ar fi prinse sub dărâmături. Aproape toți cei 2,3 milioane de locuitori din Gaza au fost alungați din casele lor.

Un raport realizat de un organism susținut de ONU a declarat că întreaga populație din Gaza se confruntă cu niveluri de foamete critice, iar riscul de foamete crește pe zi ce trece.

„Acest raport ne confirmă într-un fel cele mai mari temeri”, a declarat Arif Husain, economist șef și director de cercetare la Programul Alimentar Mondial al ONU.

„Fac acest lucru de peste 20 de ani. Am fost în Afganistan, am fost în Yemen, în Siria, în Sudanul de Sud, în Etiopia, în nord-estul Nigeriei. Dar nu am văzut niciodată ceva atât de grav care să se întâmple atât de repede”, a declarat el într-un interviu pentru Reuters.

După-amiază, Israelul a intensificat bombardamentele asupra suburbiei Sheikh Radwan din orașul Gaza, au declarat locuitorii. Hamas și gruparea militantă Jihadul Islamic au declarat că au lansat rachete și bombe de mortier asupra forțelor israeliene care se concentrează pe partea Gaza a graniței. Reuters nu a putut confirma rapoartele privind câmpul de luptă.

(sursa: Mediafax)