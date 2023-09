Un miliardar american dezvăluie care este secretul succesului

Unii copii câştigă încredere în sine după ce-şi văd carnetele de note pline de 10 sau după ce primesc medalii de aur pentru performaneţele lor în diferite sporturi sau activităţi. Proprietarul Dallas Mavericks, Mark Cuban, şi-a construit încrederea prin dans, scrie CNBC, citat de Business Magazin.

„Eram un puşti, iar părinţii mei aveau posibilităţi financiare destul de limitate. Cu toate acestea ei spuneau mereu că trebuie să îmi dezvolt încrederea de sine”, a declarat Mark Cuban.

Miliardarul american este de părere că lecţiile de dans au fost una dintre cele mai bune lucruri pe care le-a făcut pentru că siguranţa de sine câştigată i-a permis să „atace” oportunităţile care se iveau şi să construiască businessuri stabile.

Unii experţi în leadership sunt de acord că încrederea în sine este unul dintre cele mai mari atuuri la birou, fie că eşti şef sau angajat.

Asta pentru că este secretul pentru a lua „decizii cu impact foarte mare”, spune Bonnie Low-Kramen, autoarea cărţii "Staff Matters: People-Focus Solutions for the Ultimate New Workplace".

„Încrederea este o caracteristică deosebit de serioasă şi cel mai important diferenţiator la locul de muncă. Cei ce sunt siguri pe ei, dar deţin skilluri ceva mai slab dezvoltate vor fi primii care vor obţine un post sau o mărire, în detrimentul celor cu abilităţi complexe, dar încredere de sine scăzută”, se arată în cartea lui Low-Kramen.

După ce a reuşit să stăpânească dansul, Cuban a început să dea lecţii, iar cu banii câştigaţi şi-a deschis un bar împreună cu un prieten, după absolvire, în 1981. În cele din urmă, barul a fost închis pentru consum de alcool de către minori, ceea ce l-a forţat pe Cuban - care a declarat că avea doar 60 de dolari - să locuiască la nişte prieteni în Austin, Texas.

Acolo, a lucrat ca barman şi vânzător de software. După ce a fost concediat de la jobul de vânzări, a reuşit să îşi înfiinţeze propria companie cunoscută ca MicroSolutions.

Câţiva ani mai târziu, în 1990, MicroSolutions este vândută către CompuServe pentru şase milioane de dolari. Tot în aceeaşi perioadă el co-fondează o companie de streaming audio care a fost cumpărată de Yahoo pentru 5,7 miliarde de dolari, în 1999.

Cuban, care a fost, de asemenea, un concurent celebru la Dancing with the Stars în 2007, are acum o avere netă de 5,1 miliarde de dolari, potrivit Forbes.

(sursa: Mediafax)