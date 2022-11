Mesaj ascuns într-o sticlă de whisky veche de 135 de ani, găsit sub podeaua unei case din Edinburgh

Peter Allan, în vârstă de 50 de ani, a descoperit mesajul din sticlă când a făcut o gaură în podeau exact în locul în care fusese lăsată sticla de whisky. El a coborât în grabă la parter pentru a-i spune proprietarului casei din zona Morningside. Allan a declarat pentru BBC că nu i-a venit să creadă că a avut norocul să taie în podea chiar deasupra sticlei.

„Camera are 3 metri pe 3,5 metri și am tăiat exact în jurul sticlei fără să știu că se afla acolo. Nu-mi vine să cred”, a spus el. „Am mutat un radiator și am tăiat o gaură la întâmplare pentru a găsi țevile și acolo era, nu știu ce s-a întâmplat. I-am dus-o femeii de la parter și i-am spus: ”.

Allan, proprietarul WF Wightman Plumbing, a declarat că a fost descoperit sub ceea ce ar fi fost o cameră de serviciu atunci când casa a fost construită pentru prima dată.

Acum, mama a doi copii, Eilidh Stimpson, medic de familie din Edinburgh, locuiește acolo împreună cu soțul ei. Ea a decis să aștepte până când copiii ei în vârstă de opt și zece ani se întorc de la școală înainte de a încerca să recupereze biletul din sticlă.

„Când i-am luat în brațe le-am spus că am ceva foarte interesant să le spun, iar ei au întrebat: . Au mai avut câteva presupuneri și apoi le-am spus că în casa noastră a fost găsit un mesaj într-o sticlă, iar ei au fost foarte încântați și au crezut că poate este o comoară”, a declarat proprietara pentru BBC.

Când au ajuns acasă, copiii au încercat cu disperare să scoată biletul cu o pensetă și un clește, dar acesta a început să se rupă puțin. Așa că au luat un ciocan și a spart sticla.

„Ne înghesuiam cu toții în jurul ei și îndreptam torțe spre ea și încercam să o citim, a fost atât de emoționant”, povestește Eilidh Stimpson.

Biletul a fost semnat și datat de doi muncitori care au scris: „James Ritchie și John Grieve au pus această podea, dar nu au băut whisky-ul. 6 octombrie 1887. Cine găsește această sticlă poate crede că praful nostru suflă pe drum”.

Ea a spus: „Mă simt absolut groaznic să sparg o sticlă veche de 135 de ani, dar era singura modalitate de a ajunge la mesaj”.

După descoperire, un prieten de familie a căutat în recensământul din 1881 și a găsit numele bărbaților care locuiau la doar câțiva kilometri distanță, în zona Newington din Edinburgh.

