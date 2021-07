Metoda folosită de elevi pentru a scăpa de ore, cu teste COVID falsificate

Mai mulţi elevi din Marea Britanie au dezvăluit pe TikTok metoda prin care falsifică testele COVID pentru a scăpa de mersul la şcoală. Deşi iniţial nu au fost luaţi în serios, mai multe persoane au încercat metoda copiilor şi au reuşit să influenţeze un rezultat pozitiv al testului.

Deseori, creativitatea şi inventivitatea oamenilor poate atinge cote maxime atunci când este vorba despre evitarea unor treburi considerate plicticoase ori neplăcute.

Este şi cazul elevilor, care găsesc generaţie după generaţie noi metode de a scăpa de şcoală, adaptându-se vremurilor şi contextului în care trăiesc.

Este şi cazul unor copii din Liverpool, Marea Brianie, care au demonstrat pe TikTok modalitatea prin care îşi păcălesc profesorii că sunt bolnavi de COVID-19. Trucul are la bază falsificarea testelor rapide, iar tot ce le trebuie este un strop de suc acidulat, scrie BBC.



Deşi la început părea doar o glumă, câţiva curioşi au testat metoda elevilor şi a funcţionat: două linii au apărut pe testul falsificat, indicând prezenţa virusului SARS-CoV-2.

În interiorul testului rapid pentru coronavirus se află o fâşie de material asemănător cu hârtia, numit nitroceluloză, precum şi un mic tampon roşu, ascuns sub carcasa de plastic de sub linia T, care absoarbe anticorpii legaţi de COVID-19. În timpul testării, proba este amestecată cu o soluţie lichidă, iar pH-ul are un rol crucial în determinarea rezultatului pozitiv sau negativ.



Astfel, compoziţia chimică a picăturilor de suc poate deruta testul, fapt puţin probabil totuşi, având în vedere resturile alimentare din cavitatea bucală a persoanelor testate. Aciditatea băuturilor este de fapt factorul principal: acidul citric din sucul de portocale, acidul fosforic din Cola sau acidul malic din sucul de mere determină un pH cuprins între 2,5 şi 4. Acestea sunt condiţii destul de dure pentru anticorpi, care au evoluat pentru a funcţiona în mare parte în sânge, care are pH-ul aproape neutru, de aproximativ 7,4.



Menţinerea unui pH ideal pentru anticorpi este esenţială pentru funcţionarea corectă a testului, acesta fiind rolul soluţiei-tampon. În lipsa ei, anticorpii din test sunt expuşi complet la pH-ul acid al băuturilor. Iar acest lucru are un efect dramatic asupra structurii şi funcţiei lor.



Anticorpii sunt proteine alcătuite din aminoacizi ataşaţi pentru a forma lanţuri lungi, liniare, care se pliază în structuri specifice. Chiar şi o mică modificare a lanţurilor de aminoacizi poate avea un impact semnificativ asupra funcţiei unei proteine. În condiţii acide, proteina devine din ce în ce mai încărcată pozitiv. Drept urmare, multe din legăturile din interiorul proteinei sunt afectate, iar sensibilitatea anticorpilor la virus este redusă.



Totuşi, deşi rezultatul iniţial poate fi influenţat prin folosirea sucului acidulat, planul elevilor poate fi dejucat la fel de uşor, prin simpla spălare a testului, precizează profesorul Mark Lorch, care a testat întregul proces.

Mediafax