Uriașul actor Alain Delon a murit! "Dacă trebuie să mor mâine, mi-ar plăcea să se spună despre mine: 'A suferit des, a greşit uneori, dar a iubit"

Cei trei copii ai actorului i-au anunțat decesul duminică, 18 august. Alain Delon avea 88 de ani.

"Alain Fabien, Anouchka, Anthony, precum și (câinele său) Loubo, au imensa tristețe de a anunța plecarea tatălui lor. Acesta s-a stins din viață în liniște în casa sa din Douchy, înconjurat de cei trei copii ai săi și de familia sa. (...) Familia sa vă roagă să îi respectați viața privată, în acest moment de doliu extrem de dureros”, se arată în mesajul transmis de familie.

''Actorul din 'Plein soleil' şi din 'Samourai' merge să se întâlnească cu (Fecioara) Maria printre stelele care îi erau atât de dragi inimii sale. Familia vă roagă să-i respectaţi intimitatea în acest moment de doliu extrem de dureros'', au mai precizat cei trei copii.



Actorul a decedat ''la primele ore ale nopţii'', au precizat aceştia.



Deşi a avut foarte puţine roluri în cinema după sfârşitul anilor 1990, Alain Delon a ţinut primele pagini ale ziarelor în vara anului 2023 când cei trei copii ai săi au depus plângere împotriva lui Hiromi Rollin, prezentată câteodată drept partenera actorului, pe care au acuzat-o că profită de starea de vulnerabilitate a tatălui lor.



În 2019, Alain Delon a revenit pe covorul roşu de la Cannes unde a primit un Palme d'or onorific. ''Este puţin un omagiu postum, dar primit în timpul vieţii'', a spus atunci actorul, protagonistul peliculelor ''Plein soleil'' (1960) - film care i-a adus consacrarea internaţională -, ''Rocco et ses freres'' (1960), ''Le Guépard'' (1963), ''La piscine'' (1969).

Născut la 8 noiembrie 1935, Delon a revoluţionat cinematografia cu frumuseţea sa de înger diabolic în filmele lui Clément, Melville şi Visconti.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

Ultimul an din viața lui Alain Delon

Vedeta cinematografiei franceze, care a suferit un accident vascular cerebral în 2019 şi suferea de asemenea de limfom (cancer al sistemului limfatic), fusese plasat sub protecţie judiciară din ianuarie, cu numirea unui reprezentant desemnat de tribunal "pentru îngrijirea sa medicală".



Ulterior, această măsură a fost transformată în "tutelă consolidată", ceea ce înseamnă că actorul nu mai putea decide singur asupra gestionării bunurilor şi finanţelor sale.



Frank Berton, avocatul Anouchkăi Delon, fiica actorului, a calificat această tutelă consolidată drept o măsură "greoaie", chiar "excesivă", precizând că tutorele lui Alain Delon va fi persoana "din exterior" care îndeplinea deja rolul de reprezentant legal.



"Este ceva cu care trebuie să îi fie greu să trăiască" pentru că "nu şi-a pierdut minţile", a precizat Berton.



Potrivit acestuia, Alain Delon "urmăreşte ştirile, se exprimă. A existat o expertiză în ianuarie care a spus că există o afectare certă a discernământului său, dar nu o abolire a discernământului său".



De la începutul lunii ianuarie, cei trei copii ai starului s-au războit, prin intermediul presei şi al instanţelor de judecată, fiecare jurând să îl protejeze pe legendarul actor francez, a cărui stare de sănătate era deja în declin.



Fiii săi, Anthony, în vârstă de 59 de ani, şi Alain-Fabien, în vârstă de 29 de ani, considerau că actorul este manipulat de sora lor, Anouchka, în vârstă de 33 de ani, care le-ar fi ascuns starea de sănătate a tatălui lor şi ar fi dorit să îl transfere în Elveţia.

Citește și: Ucraina îl decorează pe Alain Delon pentru a-i mulţumi pentru sprijinul său

Alain Delon: ''Iubirea m-a ajutat întotdeauna să mă autodepăşesc''

Actorul francez Alain Delon a mărturisit în prefaţa unei cărţi care îi este dedicată,că şi-a dorit să fie "cel mai bun, cel mai frumos, cel mai puternic" pentru femeile din viaţa lui.

Ilustrat cu fotografii ale sale care nu au fost publicate niciodată până acum, volumul "Alain Delon, Amours et Memoires" aduce în plin plan copilăria şi cariera celebrului actor, o legendă a cinematografiei franceze.



"Iubirea m-a ajutat întotdeauna să mă autodepăşesc", scrie Alain Delon în această carte-elogiu scrisă de Denitza Bantcheva, o colaboratoare apropiată a starului de cinema, care a adunat mai multe mărturii inedite.

"Nu am visat niciodată să fiu actor. Am intrat în această meserie şi am continuat să joc în filme datorită femeilor şi pentru femei", afirmă Alain Delon, în vârstă de 87 de ani, citându-le pe actriţele Brigitte Auber, Michele Cordoue, Romy Schneider, Nathalie Delon şi Mireille Darc, precum şi pe mama celor mai mici doi copii ai lui, Rosalie van Breemen.

"Dacă există un lucru de care sunt mândru, acesta este cariera mea", care "nu ar fi existat fără colaborările cu marii cineaşti care m-au format şi rafinat", a mai spus Delon.

"Dacă trebuie să mor mâine, să dea Domnul să fie (o moarte) din iubire şi, parafrazându-l pe Musset, mi-ar plăcea să se spună despre mine: 'A suferit des, a greşit uneori, dar a iubit. El este cel care a trăit, nu a fost o fiinţă fictivă creată de orgoliul şi plictiseala lui'", a concluzionat starul francez.

Citește și: Alain Delon îşi "organizează" funeraliile şi doreşte să fie înhumat lângă mormintele câinilor lui