Nu mai au unde să se ascundă! Locuitorii Gazei se adăpostesc în foste închisori

Yasmeen al-Dardasi a declarat că ea și familia sa au trecut pe lângă persoane rănite pe care nu le-au putut ajuta în timp ce se evacuau dintr-un cartier din sudul orașului Khan Younis către Facilitatea centrală de corecție și reabilitare.

Au petrecut o zi sub un copac înainte de a se muta la fosta închisoare, unde locuiesc acum într-o cameră de rugăciune. Aceasta oferă protecție împotriva soarelui arzător, dar nu prea multe altele. Soțul lui Dardasi are un rinichi afectat și un singur plămân, dar nu are saltea sau pătură.

„Nici noi nu suntem stabiliți aici”, a spus Dardasi, care, la fel ca mulți palestinieni, se teme că va fi dezrădăcinată din nou.

Israelul a declarat că face tot posibilul pentru a proteja civilii în războiul său cu grupul militant palestinian Hamas, care conduce Gaza și a condus atacul asupra Israelului din 7 octombrie, care a declanșat ultimul conflict.

Palestinienii, dintre care mulți au fost strămutați de mai multe ori, spun că niciun loc nu este ferit de bombardamentele israeliene, care au redus mare parte din Gaza la ruine.

Un atac aerian israelian a ucis cel puțin 90 de palestinieni într-o zonă umanitară desemnată în zona Al-Mawasi la 13 iulie, a declarat Ministerul Sănătății din teritoriu, într-un atac despre care Israelul a afirmat că îl viza pe șeful militar evaziv al Hamas, Mohammed Deif.

Joi, Ministerul Sănătății din Gaza a declarat că loviturile militare israeliene asupra zonelor din estul Khan Younis au ucis 14 persoane.

Cartiere întregi au fost distruse într-unul dintre cele mai dens populate locuri din lume, unde sărăcia și șomajul au fost mult timp răspândite.

Potrivit Organizației Națiunilor Unite, nouă din zece oameni din Gaza sunt acum strămutați în interiorul țării.

Soldații israelieni i-au spus lui Saria Abu Mustafa și familiei sale că ar trebui să fugă pentru a fi în siguranță, deoarece tancurile erau pe drum, a spus ea. Familia nu a avut timp să se schimbe, așa că au plecat în hainele de rugăciune.

După ce au dormit afară, pe un sol nisipos, au găsit și ei refugiu în închisoare, printre grămezi de moloz și găuri deschise în clădiri, în urma luptelor care au avut loc acolo. Deținuții fuseseră eliberați cu mult înainte de atacul Israelului.

„Nu am luat nimic cu noi. Am venit aici pe jos, cu copiii mergând cu noi”, a spus ea, adăugând că multe dintre femei aveau cinci sau șase copii cu ele și că apa era greu de găsit.

Ea și-a ținut în brațe nepoata, care s-a născut în timpul conflictului, care i-a ucis tatăl și frații.

La 7 octombrie, când atacatorii conduși de Hamas au pătruns din Gaza în sudul Israelului, au ucis 1.200 de persoane și au luat ostatice peste 250 de persoane, potrivit calculelor israeliene. Peste 39.000 de palestinieni au fost uciși în ofensiva aeriană și terestră pe care Israelul a lansat-o ca răspuns, spun oficialii palestinieni din domeniul sănătății..

Hana Al-Sayed Abu Mustafa a ajuns la închisoare după ce a fost strămutată de șase ori.

Dacă mediatorii egipteni, americani și qatarioți nu reușesc să obțină o încetare a focului despre care au spus de mult că este aproape, ea și alți palestinieni ar putea fi din nou în mișcare. „Unde ar trebui să mergem? Toate locurile în care mergem sunt periculoase”, a spus ea.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)