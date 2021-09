Oficiali din Administraţia Joe Biden ar putea fi citaţi în Congres, în ancheta privind Afganistanul

Senatorul democrat Bob Menendez, preşedintele Comisiei pentru Relaţii Externe din Senatul SUA, a criticat dur, marţi, refuzul unor membri ai Administraţiei Joseph Biden de a participa la investigaţia parlamentară privind retragerea militară din Afganistan, avertizănd că ar putea emite citaţii.

Secretarul de Stat american, Antony Blinken, s-a prezentat marţi în Senatul de la Washington, pentru audierile în cazul retragerii militare din Afganistan, criticată dur pe plan intern şi la nivel internaţional.

Senatorul democrat Bob Menendez, preşedintele Comisiei pentru Relaţii Externe din Senat, a denunţat absenţa secretarului Apărării, Lloyd Austin, avertizând că ar putea emite citaţii pentru a-l forţa să participe la audieri atât pe el cât şi pe alţi membri ai Administraţiei Joseph Biden. "Refuzul lui Lloyd Austin de a fi audiat va afecta aprecierile mele personale asupra oficialilor propuşi pentru Departamentul Apărării", a subliniat Bob Menendez.

"Domnule secretar de Stat, modul în care a fost efectuată retragerea militară din Afganistan a fost viciat în mod clar şi fatal", i-a spus Bob Menendez lui Antony Blinken, potrivit site-ului Axios.com.

Senatorul democrat a avertizat că va iniţia proceduri pentru a trage la răspundere membri ai diverselor administraţii de la Washington "care au minţit" despre stabilitatea Administraţiei de la Kabul.

Antony Blinken a declarat la audieri că Administraţia Joseph Biden începuse să se pregătească pentru "cel mai grav scenariu" în Afganistan din primăvară. Secretarul de Stat american a refuzat să dezvăluie conţinutul unui document intern al Departamentului de Stat din 13 iulie privind riscul înlăturării Administraţiei de la Kabul, argumentând că documentul este destinat doar angajaţilor instituţiei.

Antony Binken a admis că talibanii deţin acum controlul asupra unor echipamente militare în valoare de 80 de miliarde de dolari oferite de SUA fostei Administraţii de la Kabul, dar susţine că multe dintre echipamente sunt "nefuncţionale" şi că oricum nu reprezintă ameninţări strategice pentru Statele Unite sau pentru vecinii Afganistanului.

În Camera Reprezentanţilor, Antony Blinken a susţinut luni că fosta Administraţie Donald Trump a decis retragerea militară din Afganistan. "Noi am moştenit un termen de retragere a trupelor, nu şi un plan", a argumentat secretarul de Stat american.

Joseph Biden, vizat de critici dure pe plan intern şi la nivel internaţional din cauza retragerii din Afganistan

Preşedintele SUA, Joseph Biden, este vizat de critici intense la Washington şi pe plan internaţional din cauza deciziei de a retrage brusc trupele americane din Afganistan. Fosta Administraţie Donald Trump stabilise, în contextul unui acord cu Mişcarea talibanilor, retragerea trupelor SUA din Afganistan până în mai 2021, dar preşedintele Joseph Biden a amânat retragerea până pe 31 august 2021. După retragerea trupelor occidentale, Mişcarea talibanilor a preluat puterea la Kabul.

Fostul preşedinte Donald Trump a criticat dur, sâmbătă, modul în care succesorul său, Joseph Biden, a încheiat operaţiunile militare din Afganistan. "Este şi un moment trist din punctul de vedere al modului în care s-a încheiat săptămâna trecută războiul împotriva celor care au făcut atât de mult rău ţării noastre. Pierderea a 13 măreţi războinici şi rănirea multor altora nu ar fi trebuit să se întâmple deloc", a subliniat Donald Trump, referindu-se la uciderea a 13 militari americani în atentatul comis la Kabul pe 26 august. "Am avut echipamente militare sofisticate în valoare de 85 de miliarde de dolari care ne-au fost luate fără a fi tras un foc de armă. Liderul ţării noastre a fost făcut să pară ca un prost. Acesta este al 20-lea an al acestui război şi ar fi trebuit să fie un an de victorie, onoare şi forţă. În schimb, Joe Biden şi Administraţia sa ineptă s-au predat ca învinşi. Vom trăi în continuare, dar, în mod trist, ţara noastră va fi rănită o perioadă îndelungată. Vom lupta să ne revenim după ruşinea cauzată de această incompetenţă. Însă, nu vă temeţi, America va fi făcută din nou măreaţă", a subliniat Donald Trump, potrivit Fox News.

La rândul său, Joseph Biden a justificat din nou sâmbătă decizia retragerii militare din Afganistan, argumentând că au fost cheltuite fonduri enorme şi că nu pot fi menţinute trupe în orice zonă s-ar interveni împotriva reţelei teroriste Al-Qaida. "Şaptezeci la sută dintre cetăţenii americani cred că trebuia să ne retragem din Afganistan, unde au fost cheltuiţi atâţia bani, dar ideea este că nu le convine modul în care ne-am retras. Dar este greu să le explicăm tuturor; cum altfel să te retragi dintr-o ţară?!", a declarat Joseph Biden la ceremonia comemorativă organizată în Shanksville, Pennsylvania, la 20 de ani de la producerea atentatelor din septembrie 2001.

