Oficiali SUA confirmă raiduri antiteroriste în Siria şi eliminarea unor militanţi Stat Islamic

Un militant al reţelei teroriste Stat Islamic implicat în executarea unor membri ai grupului insurgent Forţele Democratice Siriene a fost ucis într-un raid militar american într-o zonă guvernamentală, a declarat un oficial din SUA sub protecţia anonimatului, conform agenţiei Reuters. Alţi trei militanţi islamişti au fost capturaţi, unul fiind rănit. Oficialul american a precizat că niciun militar american nu a fost rănit în operaţiune şi nici civili.

Membri ai forţelor speciale americane au efectuat un atac, joi dimineaţă, într-o localitate din nord-estul Siriei aflată sub control guvernamental, iar cel puţin o persoană a fost ucisă în operaţiune, declaraseră anterior surse locale. Raidul american a avut loc într-o localitate din provincia siriană Hasakeh, aflată parţial sub controlul Administraţiei Bashar Al-Assad şi parţial sub ocupaţia insurgenţilor kurzi susţinuţi de Statele Unite.

Potrivit organizaţiei Observator Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO), satul vizat de raidul militar american este sub controlul trupelor regimului sirian şi se află la 17 kilometri de orăşelul Qamishli. "Este prima dată când trupele americane efectuează o astfel de operaţiune într-o zonă siriană aflată sub control guvernamental", conform OSDO. Televiziunea de stat siriană, citată de site-ul Ynetnews.com, a anunţat că militari americani au mers cu elicoptere în satul Muluk Saray.

Într-o altă operaţiune, trupele americane l-au eliminat printr-un atac aerian pe Abu Ala, numărul doi în ierarhia filialei siriene a reţelei teroriste Stat Islamic, precum şi pe un colaborator al acestuia, Abu Mu'ad al Qahtani, conform agenţiei The Associated Press.

