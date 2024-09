Operațiunea pagerelor din Liban. Cum a conceput Israelul planul de ucidere a membrilor Hezbollah

Acestea au început să sune imediat după ora 3:30, marți după-amiază, în Liban, alertând membrii Hezbollah cu privire la un mesaj din partea conducerii lor. Însă printre aceștia nu se aflau lideri ai grupării.

În câteva secunde alertele au fost urmate de sunete de explozii și strigăte de durere și panică pe străzile, în magazinele sau casele din Liban.

Alimentate cu doar câteva grame de compus exploziv ascuns în dispozitive, exploziile i-au ucis pe bărbați de pe motociclete, potrivit martorilor și filmărilor video. Oamenii plecați la cumpărături au căzut la pământ, zvârcolindu-se de durere, fumul ieșind din buzunare.

Oameni uciși și mutilați

Mohammed Awada, 52 de ani, și fiul său se aflau într-o mașină cu un bărbat al cărui pager a explodat. „Fiul meu a înnebunit și a început să țipe când a văzut mâna bărbatului zburând departe de el”, a spus el.

Cel puțin 12 oameni au murit și peste 2.700 au fost răniți în acea zi, mulți dintre ei fiind mutilați. Și a doua zi, alți 20 de oameni au fost uciși și sute au fost răniți când walkie-talkie-urile din Liban au început să explodeze. Unii dintre morți și răniți erau membri Hezbollah, dar alții nu erau. 4 dintre morți erau copii.

Israelul nu a confirmat și nici nu a negat rolul său în explozii, dar 12 actuali și foști oficiali din apărare și servicii de informații spun că israelienii au fost în spatele operațiunii, descriind-o ca fiind complexă și de lungă durată. Aceștia au vorbit cu The New York Times sub protecția anonimatului.

Pagerele capcană și walkie-talkie-urile au fost celmai recent episod în conflictul de decenii dintre Israel și Hezbollah, care are sediul peste granița cu Libanul. Tensiunile au escaladat după ce a început războiul în Fâșia Gaza.

Grupurile susținute de Iran, inclusiv Hezbollah, au fost mult timp vulnerabile la atacurile israeliene care a folosit tehnologii sofisticate. În 2020, Israelul l-a asasinat pe cel mai mare om de știință din domeniul nuclear al Iranului folosind un robot asistat de inteligență artificială, controlat de la distanță prin satelit. Israelul a folosit hacking-ul pentru a împiedica dezvoltarea nucleară iraniană.

În timp ce Israelul a ales comandouri Hezbollah de rang înalt cu asasinate țintite în Liban, liderul lor a ajuns la concluzia că, dacă Israelul ar folosi high-tech, Hezbollah avea de pierdut. Liderul Hezbollah, Hassan Nasrallah, era convins că Israelul folosea rețelele de telefonie mobilă pentru a identifica locațiile agenților săi.

„Mă întrebați unde este agentul”, le-a spus Nasrallah membrilor grupării, într-un discurs televizat, din luna februarie. „Îți spun că în telefonul din mâinile tale, din mâinile soției tale și din mâinile copiilor tăi este agentul.”

Apoi a avertizat „Îngroapă-l. Pune-l într-o cutie de fier și încuie-o.”

El a insistat de ani de zile ca Hezbollah să investească în pagere, care, cu toate capabilitățile lor limitate, puteau primi date fără a dezvălui locația unui utilizator sau alte informații compromițătoare, potrivit evaluărilor serviciilor de informații americane.

Oficialii serviciilor secrete israeliene au văzut în acest lucru o oportunitate.

Cum s-a dezvoltat operațiunea pagerelor

Înainte ca Nasrallah să decidă să extindă utilizarea pagerelor, Israelul a realizat un plan de înființare a unei companii-fantomă care să se prezinte ca un producător internațional de pagere.

BAC Consulting era o societate cu sediul în Ungaria și avea un contract pentru a produce dispozitive în numele unei companii taiwaneze, Gold Apollo. Aceasta era de fapt un paravan israelian, potrivit a trei ofițeri de informații. Ei au spus că au fost create și cel puțin alte două companii-fantomă pentru a masca identitățile reale ale oamenilor care au creat pagerele: ofițerii de informații israelieni.

BAC a preluat clienți obișnuiți pentru care a produs pagere. Dar singurul client care a contat a fost Hezbollah. Pagerelea erau produse separat și conțineau baterii combinate cu explozivul PETN, tetranitrat de pentaeritritol, potrivit celor trei ofițeri de informații.

Pagerele au început să fie expediate în Liban în vara anului 2022 în număr mic, dar producția a crescut rapid după ce Nasrallah a denunțat telefoanele mobile.

Unele dintre temerile lui Nasrallah au fost stimulate de rapoartele aliaților potrivit cărora Israelul a dobândit noi mijloace pentru a sparge telefoane, activând microfoane și camere de la distanță pentru a spiona proprietarii. Potrivit celor trei oficiali ai serviciilor de informații, Israelul a investit milioane în dezvoltarea tehnologiei și a răspândit în rândul Hezbollah și a aliaților săi informația că nicio comunicare prin telefon mobil – chiar și aplicațiile de mesagerie criptate – nu mai era în siguranță.

Nasrallah a interzis telefoanele mobile de la întâlnirile agenților Hezbollah și a ordonat ca detaliile mișcărilor și planurilor Hezbollah să nu fie comunicate niciodată prin telefoane mobile. El a ordonat ca ofițerii Hezbollahsă poarte pagere în orice moment, iar în caz de război, pagerele erau folosite pentru a le spune luptătorilor unde să de deplaseze.

În această vară, transporturile de pagere în Liban au crescut, mii de persoane ajungând în țară și fiind distribuite între ofițerii Hezbollah și aliații acestora, potrivit a doi oficiali americani de informații.

Pentru Hezbollah aceasta a au fost o măsură defensivă, dar în Israel ofițerii de informații s-au referit la pagere ca fiind „butoane” care puteau fi apăsate la timpul potrivit.

Anunțul premierului Benjamin Netanyahu

Adresându-se, duminică, cabinetului său de securitate, prim-ministrul Benjamin Netanyahu a spus că va face tot ce este necesar pentru a permite ca peste 70.000 de israelieni alungați de luptele cu Hezbollah să se întoarcă acasă, potrivit rapoartelor din presa israeliană. Acești rezidenți, a spus premierul, nu s-ar putea întoarce fără „o schimbare fundamentală a situației de securitate din nord”, potrivit unui comunicat al biroului premierului.

Marți s-a dat ordinul de activare a pagerelor.

Pentru a declanșa exploziile, potrivit a trei oficiali ai serviciilor de informații și apărării, Israelul a făcut ca pagerele să sune și a trimis un mesaj în arabă care părea din partea conducerii superioare a Hezbollah.

Câteva secunde mai târziu, totul a explodat.

Printre morți au fost civili și copii

În sudul Libanului, în satul Saraain, o fetiță, Fatima Abdullah, venise acasă din prima zi din clasa a IV-q, când a auzit că pagerul tatălui ei a început să sune, povestește mătușa ei. Ea a luat dispozitivul ca să i-l aducă și l-a ținut în mână când a explodat. Fatima avea 9 ani.

Miercuri, în timp ce mii de oameni s-au adunat în suburbiile de sud ale Beirutului pentru a participa la o înmormântare în aer liber pentru două persoane ucise în explozii, a avut loc o altă explozie

În mijlocul fumului, oamenii panicați s-au dus pe străzi, căutând adăpost în holurile clădirilor din apropiere. Mulți se temeau că telefonul lor, sau al unei persoane care stătea lângă ei în mulțime, era pe cale să explodeze.

„Închideți telefonul!” au strigat unii. „Scoate bateria!” O voce pe un difuzor de la înmormântare ia îndemnat pe toți să facă asta, rerlatează Antena3 CNN.