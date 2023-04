VIDEO Partidul Republican reacționează la anunțarea candidaturii la prezidențiale a democratului Joe Biden: "Este complet deconectat de la realitate"

"Biden este complet deconectat de la realitate dacă el crede că merită încă patru ani la putere, în contextul în care nu a făcut decât să creeze crize", a declarat şefa Partidului Republican, Ronna McDaniel, citată de AFP.

Acesta are 80 de ani și este cel mai vârstnic președinte american în funcție.

"Fiecare generație are un moment în care a trebuit să susțină democrația. Să-și susțină libertățile fundamentale. Cred că acesta este al nostru. De aceea candidez pentru realegere ca președinte al Statelor Unite. Alăturaţi-ne. Să terminăm treaba", a spus Biden pe Twitter, alături de imagini cu asaltul asupra Capitolului, din 6 ianuarie 2021.

Every generation has a moment where they have had to stand up for democracy. To stand up for their fundamental freedoms. I believe this is ours.



That’s why I’m running for reelection as President of the United States. Join us. Let’s finish the job. https://t.co/V9Mzpw8Sqy pic.twitter.com/Y4NXR6B8ly