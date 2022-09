Peste 730 de persoane au fost reținute în cadrul protestelor anti-mobilizare din Rusia

Grupul independent de monitorizare a protestelor OVD-Info a declarat că a fost informat de rețineri în 32 de orașe diferite, de la Sankt Petersburg până în Siberia.

Mitingurile sunt ilegale în conformitate cu legislația rusă, care interzice, de asemenea, orice activitate considerată a defăima forțele armate.

"Vrei să fii ca mine?", scria pe o pancartă ținută de o femeie aflată într-un scaun cu rotile la un miting din Moscova.

Imagini de la același protest au arătat ofițeri ruși care duceau bărbați și femei către dubele poliției.

(sursa: Mediafax)