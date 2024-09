Cel mai rar pinguin din lume, desemnat din nou "Pasărea Anului" în Noua Zeelandă

În acest concurs insolit, organizat de asociaţia ecologistă Forest and Bird, participanţii votează pentru păsările lor preferate - specii indigene - în cadrul unei iniţiative care are scopul de a creşte gradul de conştientizare legat de ameninţările cu care se confruntă speciile din Noua Zeelandă.



Hoiho, al cărui nume în limba maori înseamnă "strigător de zgomote", este cel mai rar pinguin din lume, în contextul în care doar 160 de perechi reproducătoare mai trăiesc în regiunile continentale ale Noii Zeelande.



Locuitorii din oraşul Dunedin, situat pe Insula de Sud a ţării, au "adoptat" pinguinul Hoiho în cadrul concursului, propulsându-l pe prima poziţie.



Coordonatorul campaniei, Charlie Buchan, a declarat că oraşul Dunedin a devenit capitala vieţuitoarelor sălbatice din Noua Zeelandă.



"Aceasta nu este o victorie doar pentru Hoiho, ci şi pentru întreaga comunitate din Dunedin şi pentru organizaţiile care lucrează din greu pentru a proteja speciile sălbatice", a adăugat el.



Hoiho a atras sprijinul exprimat de mai multe celebrităţi, inclusiv de specialista în conservarea naturii Jane Goodall şi de doi foşti prim-miniştri ai Noii Zeelande, Helen Clark şi Chris Hipkins.



Hoiho s-a alăturat totodată papagalului kakapo pe lista singurelor păsări care au câştigat de două ori această competiţie, după victoria sa din anul 2019.



În total, 52.477 de voturi verificate au fost exprimate în acest an de iubitori ai păsărilor din Noua Zeelandă şi din lumea întreagă.



Competiţiile din anii precedenţi au fost marcate de scandaluri provocate de voturile din străinătate şi de controverse legate de acuzaţii de fraudă. Anul trecut, 350.000 de oameni au votat după ce prezentatorul TV americano-britanic John Oliver şi-a exprimat în mod public sprijinul faţă de puteketeke, specia care a câştigat în cele din urmă concursul.



Directorul executiv al asociaţiei Forest and Bird, Nicola Toki, a dezvăluit că populaţii foarte mici de pinguini hoiho trăiesc de-a lungul coastei estice a Insulei de Sud, în timp ce câteva populaţii puţin mai mari trăiesc pe insula Rakiura Stewart, insulele subantarctice Auckland şi insulele Campbell.



"Aducerea acestei specii sub luminile reflectoarelor nu putea veni într-un moment mai potrivit. Pinguinii hoiho sunt afectaţi din toate părţile. Suferă de boli îngrozitoare, precum difteria, şi sunt atacaţi de câini. Puii lor, mici şi vulnerabili, sunt ameninţaţi de prădători introduşi în ţară, precum pisicile, nevăstuicile şi dihorii, care pot pot elimina o întreagă populaţie dintr-o zonă de reproducere într-un singur sezon", a declarat Nicola Toki.



Deşi eforturile intensive de conservare i-au ajutat pe pinguinii hoiho să supravieţuiască în zona continentală a Noii Zeelande, ei sunt expuşi şi în faţa riscurilor pe mare.



"Se îneacă în plase de pescuit şi nu mai găsesc hrană suficientă. Hoiho au nevoie urgentă de zone marine protejate, pentru a îi putea oferi acestei specii o şansă de supravieţuire", a adăugat Nicola Toki.

