Premierul Greciei i-a cerut lui Zelenski să ofere asistenţă etnicilor eleni din Ucraina

Premierul Kyriakos Mitsotakis a vorbit cu Volodimir Zelenski despre "necesitatea deschiderii unui culoar umanitar pentru a le garanta membrilor comunităţii grece posibilitatea evacuării în siguranţă şi acces la asistenţă umanitară", a comunicat Guvernul de la Atena, citat de cotidianul Le Figaro.

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a confirmat discuţia cu premierul Greciei. "Am discutat cu premierul Mitsotakis. Am transmis date despre contracararea agresiunii ruse. Apreciem susţinerea Greciei în materie de apărare şi la nivel umanitar. Evidenţiem necesitatea de garantare a funcţionării coridoarelor umanitare, mai ales în Mariopol. Am discutat şi despre direcţia Ucrainei spre aderarea la UE", a afirmat Volodimir Zelenski, prin Twitter.

(sursa: Mediafax)