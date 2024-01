Prinţul Harry renunţă la procesul pentru calomnie intentat unui tabloid britanic

Prinţul Harry, fiul cel mic al regelui Charles al III-lea, a dat în judecată Associated Newspapers pentru un articol din 2022 care afirma că el s-a oferit să plătească din fonduri proprii pentru a beneficia de protecţia Poliţiei doar după ce a dus o luptă juridică separată împotriva Guvernului britanic.



De asemenea, articolul l-a acuzat pe prinţul Harry, în vârstă de 39 de ani, că a încercat să inducă în eroare publicul cu privire la disponibilitatea sa de a plăti pentru a beneficia de protecţia Poliţiei, care i-a fost retrasă după ce el însuşi a renunţat la îndatoririle sale regale în 2020.



În decembrie 2023, prinţul Harry a eşuat în încercarea de a face să fie respinsă apărarea ziarului în procesul său de calomnie, ceea ce înseamnă că ar fi trebuit probabil să depună mărturie la Înalta Curte din Londra în cursul acestui an.



Daily Mail a relatat că Harry, duce de Sussex, a renunţat la procesul său cu câteva ore înainte ca avocaţii lui să fie nevoiţi să predea documentele cerute de instanţa britanică. Daily Mail a precizat că prinţul britanic va fi acum obligat să plătească cheltuielile de 250.000 de lire sterline (316.900 dolari) ale ziarului, alături de propriile onorarii de judecată, costuri pe care acest ziar le-a estimat la 500.000 de lire sterline.



Avocaţii prinţului Harry şi reprezentanţii Associated Newspapers au refuzat să facă declaraţii pe această temă.

