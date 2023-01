VIDEO Proteste în mai multe orașe din SUA, după uciderea lui Tyre Nichols de către polițiști

Imaginile surprinse pe cameră arată cum bărbatul de 29 de ani, tatăl unui copil, o strigă pe mama sa în timp ce este bătut și înjurat de polițiști.

Poliția a publicat patru videoclipuri separate, tăiate dintr-un singur clip de o oră.

Șeful poliției din Memphis, Cerelyn Davis, a declarat reporterilor că acestea provin din „trei fluxuri diferite”.

Ea a spus: „Este vorba de trei surse diferite: o cameră purtată pe corp, o sursă reală chiar acolo la locul unde a avut loc cel mai fizic, știți, abuzul și apoi alte două camere purtate pe corp de către ofițerii de la aceeași scenă”.

Davis ceruse anterior calm înainte ca imaginile video să fie făcute publice.

„Mă aștept să simțiți ceea ce simte familia Nichols”, a spus ea. „Mă aștept să simțiți indignare față de nerespectarea drepturilor fundamentale ale omului”.

Înregistrarea video a arestării este o acuzație gravă la adresa poliției care a acționat în acea noapte. Cinci ofițeri concediați, care sunt toți de culoare, ei fiind acuzați de crimă de gradul doi și de alte infracțiuni, inclusiv agresiune, răpire, comportament oficial necorespunzător și opresiune oficială, pentru moartea lui Nichols.

„Am să te bat cu bastonul de (înjurătură)”, se poate auzi spunând un ofițer. Camera de corp îl arată cum ridică bastonul în timp ce cel puțin un alt ofițer îl ține pe Nichols. După ce primul ofițer îl scoate cu brutalitate pe Nichols din mașină, lucrătorul FedEx poate fi auzit spunând „Nu am făcut nimic”, în timp ce un grup de ofițeri începe să se lupte cu el la pământ.

„La pământ!”, strigă un ofițer, în timp ce un altul este auzit strigând: „Electrocutează-l! Electrocutați-l”.

Tânărul a răspuns calm, la scurt timp după ce a fost trântit pe trotuar: „Bine, sunt la pământ”, iar câteva momente mai târziu, în timp ce ofițerii continuă să strige, Nichols spune din nou: „Omule, sunt la pământ”.

Un ofițer țipă: „Pune-ți mâinile la spate înainte să îți rup (înjurătura)”.

Câteva momente mai târziu, un ofițer strigă: „(Neinteligibil), pune-ți mâinile la spate înainte să ți le rup”.

„Voi chiar faceți multe acum”, le spune cu voce tare Nichols ofițerilor. „Eu încerc doar să mă duc acasă. Opriți-vă, nu fac nimic”, a strigat el câteva momente mai târziu.

Nichols a fost auzit strigând după mama sa în timp ce poliția îl ataca

Camera de filmat este pentru scurt timp întunecată și apoi Nichols poate fi văzut fugind în timp ce un ofițer trage cu un pistol cu electroșocuri în el. Ofițerii încep apoi să-l urmărească pe Nichols.

După bătaie, ofițerii s-au agitat timp de câteva minute, în timp ce Nichols a stat sprijinit de mașină, apoi s-a prăbușit pe stradă. Nichols este apoi stropit cu spray cu piper și lovit cu pumnul în față.

Un atac „atroce, nechibzuit și inuman”, a spus Davis, care a adăugat că ofițerii erau „agresivi, gălăgioși, foloseau un limbaj injurios și probabil că l-au speriat pe domnul Nichols încă de la început”.

„Știm că s-a întâmplat ceva înainte ca acest ofițer sau acești ofițeri să iasă din vehiculele lor... cunoscând doar natura ofițerilor, este nevoie de ceva pentru a-i face să se înfierbânte, știți, în felul acesta. Nu știm ce s-a întâmplat. Tot ce știm este că forța care a fost aplicată în această situație a fost exagerată”, a spus ea.

Proteste au loc în cel puțin nouă orașe din SUA după apariția imaginilor de pe camera video.

Demonstrații au loc la Sacramento în California, Washington DC, Atlanta în Georgia, Boston în Massachusetts, New York, Asheville în Carolina de Nord, Philadelphia în Pennsylvania și Providence în Rhode Island.

Mama lui Tyre Nichols a pledat pentru pace, spunând că „a rupe străzile” cu proteste nu este „ceea ce a reprezentat fiul meu”.

