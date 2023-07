Randy Meisner, membru fondator al trupei The Eagles, a murit la vârsta de 77 de ani

Randy Meisner, membru fondator al trupei The Eagles, care a adăugat acorduri înalte la melodii precum „Take It Easy" și „The Best of My Love", a murit, a anunțat joi trupa.

Meisner a murit miercuri seară în Los Angeles din cauza unor complicații cauzate de o boală pulmonară cronică, conform The Eagles. Acesta avea 77 de ani, relatează Insider.

Basistul îndurase numeroase boli în ultimii ani și o tragedie personală în 2016, când soția sa, Lana Rae Meisner, s-a împușcat din greșeală și a murit. Între timp, Randy Meisner fusese diagnosticat cu tulburare bipolară și avea probleme grave cu alcoolul, potrivit documentelor judiciare și comentariilor făcute în timpul unei audieri din 2015, în care un judecător a ordonat îngrijire medicală constantă pentru Meisner.

Numit „cel mai dulce om din industria muzicală" de către fostul său coleg de trupă Don Felder, Meisner, cu fața de copil, s-a alăturat lui Don Henley, Glenn Frey și Bernie Leadon la începutul anilor 1970 pentru a forma trupa, una dintre cele mai populare din istorie.

„Randy a fost o parte integrantă a trupei Eagles și a jucat un rol esențial în succesul timpuriu al formației", se arată în comunicatul celor de la Eagles. 1Gama sa vocală era uimitoare, așa cum reiese din balada emblematică Take It to the Limit".

Evoluând de la country rock la hard rock, Eagles a produs o serie de single-uri și albume de succes în următorul deceniu, începând cu „Take It Easy" și continuând cu „Desperado", „Hotel California" și „Life In the Fast Lane", printre altele.

Deși mulți critici i-au reproșat că sunt superficiali, membrii Eagles au lansat două dintre cele mai populare albume din toate timpurile, „Hotel California" și „Their Greatest Hits (1971-1975)", pe care, cu vânzări de 38 de milioane de exemplare, Recording Industry Association of America le-a clasat pe primul loc în topul vânzărilor, alături de „Thriller" al lui Michael Jackson.

(sursa: Mediafax)