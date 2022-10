Război în Ucraina, ziua 228. Explozie la o gară de marfă aflată la 50 de kilometri de Mariupol

Cel puțin 17 persoane au murit în urma unui atac cu rachete asupra orașului Zaporojie

Cel puțin 17 persoane au murit în ultimele 24 de ore, în urma unui atac cu rachete rusești asupra orașului ucrainean Zaporojie, anunță oficialii locali citați de CNN.

Cel puțin 17 persoane au fost ucise și alte 40 au fost rănite după ce mai multe rachete au lovit orașul ucrainean Zaporojia, potrivit primarului Anatoly Kurtev.

Atacul, care a început sâmbătă, în jurul orei locale 19.00, a distrus cinci case și a avariat mai multe blocuri și străzi, a anunțat Kurtev pe canalul său oficial Telegram.

Zaporojia este un oraș important din sudul Ucrainei, nu departe de linia frontului și locul unde se află o centrală nucleară. O parte din regiunea în care se află orașul este ocupată de forțele rusești.

După exploziile de pe podul din Crimeea, care leagă peninsula de teritoriul Rusiei, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, le-a cerut din nou rușilor să se predea.

El a transmis un mesaj video, notează Unian.

„Dacă ocupanții scapă cât timp există o astfel de oportunitate, aceasta va fi cea mai bună opțiune pentru ei. Dacă sunt forțați să rămână, orice ocupant poate găsi o modalitate de a se preda în captivitate forțelor ucrainene. Garantăm păstrarea vieții lor tuturor militarilor ruși care depune voluntar armele și se vor preda în captivitate. Ucraina întotdeauna respectă toate normele și convențiile internaționale. Nu vom lăsa nicio altă opțiune pe care să se bazeze ocupanților”, a spus președintele Ucrainei.

O explozie puternică s-a produs, sâmbătă 8 octombrie, la gara de marfă Karan din din Andriivka aflată în regiunea ocupată Donețk.

Gara Karan se află la circa 50 de kilometri de orașul Mariupol, aflat sub ocupație rusă, scrie pravda.com.uk.

