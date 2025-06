Victor Negrescu: Republica Moldova înseamnă un viitor în Uniunea Europeană

Într-un mesaj postat pe rețelele de socializare, Negrescu a transmis „Republica Moldova înseamnă oameni, înseamnă o limbă și o istorie comună cu România și un viitor în Uniunea Europeană care trebuie construit cu demnitate și încredere”. În cadrul unei întâlniri cu premierul moldovean, Dorin Recean, europarlamentarul a susținut parcursul european al statului vecin.

Negrescu și-a evidențiat activitatea din Parlamentul European „Pe parcursul activității mele din Parlamentul European am amendat sistematic bugetul Uniunii pentru a include fonduri dedicate Republicii Moldova. Am fost eurodeputatul oamenilor simpli din Republica Moldova. Am pus politica pe plan secund. Am contribuit la obținerea de către Republica Moldova a fondurilor europene pentru dezvoltare și creștere. Prin amendamentele promovate am vizat sprijinul pentru copii, proiecte transfrontaliere cu România, implicarea partenerilor sociali, a societății civile și a diasporei moldovenești, inclusiv a celei din România”.

În plus, europarlamentarul a anunțat că în curând se va deschide un birou oficial al Parlamentului European la Chișinău, „înființat ca urmare a demersurilor pe care le-am realizat”.

În încheiere, el a subliniat că susținerea parcursului european al Republicii Moldova „trebuie să fie un proiect comun, dincolo de culoarea politică”, la care să participe toate forțele pro europene din România.

(sursa: Mediafax)