Război în Ucraina, ziua 273. Bombardamente puternice în Kiev și Liov. Locuitorii au rămas în întuneric

Bombardamente putenice au fost lansate asupra mai multor orașe ucrainene, dar mai ales în capitala Kiev și în Liov, oraș din vestul țării. Cel puțin o persoană a murit în atacuri, potrivit presei locale.

Cel puţin patru explozii puternice au avut loc în mai multe zone din Kiev, lăsându-le fără electricitate.

"Rusia lovește infrastructura de la Kiev", a transmis primarul Kievului, Vitaly Klitschko, care i-a sfătuit pe locuitori să rămână în adăposturi.

Totodată, o rachetă a lovit centrala Pivdenno-Ukrainska, din est, precum și centrala nucleară Hmelniţki, din vest, care au fost deconectate de la electricitate.

Energoatom a transmis despre centala Pivdenno că ''totul este în regulă cu centrala'', dar ''nu se poate genera nicăieri energie''.

Unităţi ale centralei Hmelniţki au fost de asemenea oprite. ''Oprim unităţile. Nu există curent, apă, posibil nici încălzire'', a scris pe Facebook primarul oraşului Netişin.

Federația Rusă a schimbat, în ultimele săptămâni, tactica de luptă, lansând atacuri fără precedent asupra mai multor regiuni ale țării pentru a afecta infrastructura strategică. Nicio termocentrală sau hidrocentrală nu a rămas neavariată și circa două milioane de persoane din zona Kievului nu au electricitate, potrivit oficialilor ucraineni.

