Război în Orientul Mijlociu: Sute de rachete lovesc Israelul. SUA trimit mii de militari în zonă. Gardienii Revoluției amenință cu atacuri zdrobitoare

"Ca răspuns la martiriul lui Ismail Haniyeh, Hassan Nasrallah şi Abbas Nilforoushan (adjunct al şefului Gardienilor), am vizat inima teritoriilor ocupate" (Israelul), anunţă într-un comunicat Gardienii Revoluţiei, armata ideologică a Iranului, care a ameninţat de asemenea cu "atacuri zdrobitoare" dacă Israelul va replica la tirurile sale de rachete.

Purtătorul de cuvânt al IDF, contraamiralul Daniel Hagari, a declarat, marți seară, că forțele aeriene israeliene „continuă să opereze la capacitate maximă, iar în această seară vor continua, de asemenea, să lovească puternic în Orientul Mijlociu, așa cum s-a întâmplat în ultimul an”.

„Sistemele de apărare aeriană israeliene și americane au funcționat eficient. A existat o cooperare strânsă în ceea ce privește detectarea și interceptarea”, a menționat acest oficial, cu referire la atacul iranian.

„Iranul a efectuat un act grav în această seară și împinge Orientul Mijlociu la escaladare. Vom acționa la locul și în momentul ales de noi, în conformitate cu indicațiile eșalonului politic. Evenimentul din această seară va avea consecințe”, a asigurat Daniel Hagari.

RAW FOOTAGE: Watch as Iranian missiles rain over the Old City in Jerusalem, a holy site for Muslims, Christians and Jews.



This is the target of the Iranian regime: everyone. pic.twitter.com/rIqUZWN3zy