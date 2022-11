Război în Ucraina, ziua 267. Zelenski spune că Putin vrea negocieri directe cu Ucraina

Update Peste 70 de obuze de artilerie au lovit noaptea trecută raionul Nikopol din regiunea Dnepropetrovsk, anunță șeful administrației militare a regiunii Valentin Reznicenko.

Nikopol a suferit cel mai mult. Au fost avariate 20 de blocuri și case private, un colegiu, mai multe mașini, o conductă de gaz și linii electrice. Fără energie electrică au rămas șase mii de abonați.

De asemenea, din cauza loviturilor rusești, stația de pompare a utilității locale de apă a rămas fără curent electric. Ca urmare, 40 000 de familii au rămas fără apă.

Update Orașul portuar Odesa din sudul Ucrainei a fost lovit joi dimineață de o rachetă rusească, au anunțat autoritățile, transmite Reuters.

Presa ucraineană a relatat, de asemenea, o serie de explozii în orașul Dnipro.

Zelenski spune că a primit semnale de la „partenerii occidentali” că Putin vrea negocieri directe cu Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că a primit semnale de la „partenerii occidentali” că președintele Rusiei, Vladimir Putin, vrea negocieri directe cu Ucraina, scrie novosti.dn.ua.

„Am primit semnale că Putin vrea negocieri directe. Am primit astfel de semnale. Am sugerat o discuție publică, pentru că Rusia duce un război public (…). Ieri, Burns (directorul CIA, Bill Burns, n.red.) a stat într-un adăpost antiatomic. Am discutat despre toate problemele importante pentru noi. El este de partea Ucrainei”, a declarat Zelenski reporterilor la Kiev, miercuri, 16 noiembrie.