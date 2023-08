VIDEO Război în Ucraina. Podul Kerci a fost din nou bombardat. Moscova promite răzbunare

Diplomația rusă condamnă atacul terorist asupra podului Kerci și afirmă că a pus în pericol civili nevinovați și a promis să răspundă în consecință, scrie Reuters.



"Nu poate exista nicio justificare pentru astfel de acţiuni barbare şi nu vor rămâne fără răspuns", a afirmat purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe de la Moscova, Maria Zaharova, peTelegram.

Podul Kerci a fost bombardat

O rachetă ucraineană a fost doborâtă în strâmtoarea Kerci, au anunțat, sâmbătă, autoritățile ruse din Crimeea, potrivit CNN. Tot sâmbătă, podul care leagă Crimeea de Rusia ar fi fost vizat de alte două rachete lansate de ucraineni.

O rachetă ucraineană a fost doborâtă, sâmbătă, în strâmtoarea Kerci din Marea Neagră, potrivit șefului desemnat de Rusia în Crimeea, Serghei Aksionov.

„O altă rachetă inamică a fost doborâtă deasupra Strâmtorii Kerci. Mulțumim trupelor noastre de apărare aeriană pentru înaltul profesionalism și vigilența lor", a scris Aksyonov pe Telegram.

Acesta a anunțat anterior că două rachete ucrainene au fost doborâte, sâmbătă, în Strâmtoarea Kerci.

Mai multe imaginii publicate pe platformele de socializare au arătat fum alb care ieșea din podul care leagă Crimeea de Rusia. Informațiile privind bombardarea podului nu au putut fi verificate din surse independente.

Two missiles shot down over the Kerch Bridge - "head" of Crimea Aksenov.

The crossing was allegedly not damaged.



Aksenov's "advisor" claims that the smoke on the bridge is a "smoke cover" created by rescue services. He says traffic will resume moving in the nearest future.



By… pic.twitter.com/XOwOT5f3pD