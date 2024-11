Regatul Unit nu va trimite trupe în Ucraina

Tensiunile între Rusia şi Occident au escaladat în mod semnificativ în ultimele zile, după ce preşedintele american Joe Biden a autorizat Ucraina să utilizeze rachetele ATACMS furnizate de SUA pentru a ataca ţinte de pe teritoriul rus.



Ziarul francez Le Monde a relatat luni că Franţa şi Regatul Unit "nu exclud" trimiterea de trupe şi de societăţi militare private în Ucraina, ale cărei trupe pierd teren în estul ţării în faţa unei armate ruse mai bine echipate şi mai numeroase, potrivit unor surse anonime.



Dezbaterea privind trimiterea de trupe în Ucraina ar fi fost relansată după vizita premierului britanic Keir Starmer în Franţa, la 11 noiembrie, pentru cea de-a 106-a aniversare a Armistiţiului din 1918, conform publicaţiei franceze.



Întrebat despre aceste informaţii apărute în media, ministrul de externe britanic a declarat că poziţia de mult timp a Marii Britanii de a nu trimite trupe la sol în Ucraina nu s-a schimbat.



"O spunem foarte clar că suntem pregătiţi şi vom continua să-i sprijinim pe ucraineni, în special în ceea ce priveşte instruirea, dar există o poziţie de lungă durată conform căreia nu angajăm trupe britanice în teatrul de acţiune", a declarat Lammy pentru ziarele La Repubblica, Le Monde şi Die Welt la reuniunea miniştrilor de externe din G7 în Italia (25-26 noiembrie). "Aceasta este cu siguranţă poziţia Regatului Unit şi rămâne poziţia UK în acest moment", a insistat el.



Întrebat dacă această restricţie îi vizează şi pe contractori, Lammy a reiterat: "Nu angajăm trupe britanice la sol în Ucraina, dar continuăm să sprijinim Ucraina prin instruire şi asistenţă militară şi am fost absolut clari că vom continua să facem acest lucru atât timp cât este necesar şi este nevoie".



La rândul său, purtătorul de cuvânt al premierului Keir Starmer a afirmat că nu există "niciun plan" de a trimite trupe în Ucraina. "Am avut anterior un număr limitat de personal care a oferit instruire medicală", a adăugat acesta.



"Şi evident, am avut un program semnificativ de formare aici, în Regatul Unit, a trupelor ucrainene şi am furnizat cantităţi semnificative de ajutoare militare Ucrainei, pe care ne-am angajat să le furnizăm atâta timp cât este necesar", a spus el.



"Iar sprijinul Regatului Unit este neclintit şi, evident, dorim să punem Ucraina în cea mai bună poziţie posibilă pe măsura ce iarna se apropie, dar nu avem în vedere trimiterea de trupe britanice în luptă alături de trupele ucrainene", a subliniat purtătorul de cuvânt citat.



El a spus că nu ştie dacă Starmer a discutat această temă în cadrul recentei sale vizite la Paris cu preşedintele francez Emmanuel Macron.



Tensiunile au escaladat în ultimele zile cu privire la Ucraina.



În contextul în care preşedintele american Joe Biden se pregăteşte să părăsească Casa Albă pentru a-i ceda locul lui Donald Trump, el a permis Kievului să utilizeze sistemul de rachete tactice american (Army Tactical Missile System, ATACMS), cu o rază de acţiune de 300 de km, pentru a lovi ţinte în adâncimea teritoriului rus.



Rachetele Storm Shadow furnizate Ucrainei de Regatul Unit ar fi fost utilizate asupra unor ţinte în Rusia săptămâna trecută, dar guvernul britanic a refuzat să comenteze orice schimbare de politică care ar permite Kievului să utilizeze rachete cu rază lungă de acţiune de fabricaţie britanică în Rusia.



În replica, Rusia a utilizat săptămâna trecută o noua racheta balistică (experimentală) în Ucraina, iar preşedintele Vladimir Putin a ameninţat că Rusia are dreptul să ţintească facilităţile militare ale ţărilor care furnizează arme Kievului, afirmând că războiul din Ucraina se transformă într-un conflict "global".



În acest context marcat de ameninţări din partea Moscovei, şeful diplomaţiei franceze, Jean-Noel Barrot, a declarat pentru BBC că aliaţii occidentali nu ar trebui să-şi limiteze sprijinul pentru Ucraina împotriva agresiunii ruse.

AGERPRES