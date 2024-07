Regele Charles al III-lea al Marii Britanii a instalat panouri solare la Castelul Windsor

Regele Charles a instalat panouri solare pe o porţiune din domeniul Castelului Windsor cunoscută sub denumirea de Lord Chamberlain's Upper Store, unde a înlocuit acoperişul din plumb, iar planul său constă în a adăuga mai multe panouri solare în viitor, au precizat oficialii britanici.



Familia regală deţine limuzine Bentley care vor fi modificate pentru a putea funcţiona cu biocombustibil anul viitor, o etapă intermediară înainte ca flota de automobile regale să devină în cele din urmă electrică, au mai spus ei.



Regele britanic este cunoscut drept un militant pe probleme de mediu, iar, în 2020, suveranul britanic a descris încălzirea globală şi schimbările climatice drept cea mai mare ameninţare cu care s-a confruntat vreodată omenirea.



Oficiali ai casei regale au făcut publice aceste informaţii cu prilejul detalierii raportului anual de venituri şi cheltuieli finanţate de contribuabili, cunoscut sub denumirea de Sovereign Grant şi publicat miercuri.



Potrivit raportului, cheltuielile oficiale în perioada 2023-2024 au fost de 89,1 milioane de lire sterline, depăşind suma alocată de 86,3 milioane de lire sterline, ceea ce a forţat casa regală să apeleze la rezerve din fonduri proprii pentru a finanţa deficitul, deşi cu o sumă mai mică decât anul trecut.



Cheltuielile totale au scăzut cu 17% în comparaţie cu anul financiar 2022-2023, graţie unei scăderi cu 10,8 milioane de lire sterline a costurilor de întreţinere a proprietăţii.



Sovereign Grant a înregistrat venituri suplimentare aproape duble, în cuantum de 19,8 milioane de lire sterline, în urma unei creşteri a vânzării de bilete pentru vizitarea palatelor regale, care au înregistrat vânzări apropiate de nivelurile de dinainte de pandemia de COVID-19.



Familia regală britanică intenţionează de asemenea să intre în posesia a două noi elicoptere în acest an financiar, se arată în raport. Documentul a justificat costul noilor elicoptere, spunând că cele existente au o vechime de 15 ani şi că noile aparate de zbor îi vor ajuta pe membrii familiei regale să onoreze mai multe angajamente într-o singură zi.



Per ansamblu, costurile pentru călătorii s-au ridicat la 4,2 milioane de lire sterline, cea mai costisitoare călătorie în străinătate fiind vizita de stat a regelui Charles şi a reginei Camilla în Kenya, care a costat 167.000 de lire sterline.

Sursa: AGERPRES