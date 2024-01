Datele obținute de pe Marte confirmă existența unor sedimente lacustre antice pe planeta roșie

Descoperirile obținute în urma observațiilor radarului de penetrare a solului efectuate de roverul robotizat confirmă imaginile orbitale anterioare și alte date care i-au determinat pe oamenii de știință să formuleze teoria conform căreia anumite porțiuni ale planetei Marte au fost acoperite cândva de apă și este posibil să fi adăpostit viață microbiană.

Cercetarea, condusă de echipe de la Universitatea California din Los Angeles (UCLA) și de la Universitatea din Oslo, a fost publicată în revista Science Advances. Aceasta s-a bazat pe scanările subsolului efectuate de roverul cu șase roți, de mărimea unei mașini, pe parcursul a mai multor luni din 2022, în timp ce acesta își croia drum pe suprafața marțiană de la fundul craterului până la o întindere adiacentă de trunchiuri împletite, asemănătoare cu sedimentele, care seamănă, de pe orbită, cu deltele râurilor întâlnite pe Pământ.

Sondajele emise de instrumentul radar RIMFAX al roverului au permis oamenilor de știință să privească în subteran pentru a obține o vedere în secțiune transversală a straturilor de rocă de 20 de metri adâncime, „aproape ca și cum te-ai uita la o tăietură de drum”, a declarat David Paige, cercetător planetar de la UCLA, primul autor al lucrării.

Aceste straturi oferă dovezi incontestabile că sedimentele de sol transportate de apă au fost depuse în craterul Jerezo și în delta sa de un râu care l-a alimentat, la fel ca în lacurile de pe Pământ.

Descoperirile au întărit ceea ce studiile anterioare au sugerat de mult timp - că Marte rece, aridă și lipsită de viață a fost cândva caldă, umedă și poate locuibilă.

Oamenii de știință așteaptă cu nerăbdare să examineze îndeaproape sedimentele de pe Jerezo - despre care se crede că s-au format în urmă cu aproximativ 3 miliarde de ani - în eșantioanele colectate de Perseverance pentru a fi transportate pe Pământ în viitor.

Între timp, cel mai recent studiu este o validare binevenită a faptului că oamenii de știință și-au întreprins, până la urmă, demersul geo-biologic pe Marte în locul potrivit de pe planetă.

Analiza de la distanță a primelor mostre de carote forate de Perseverance în patru situri din apropierea locului unde a aterizat în februarie 2021 i-a surprins pe cercetători, dezvăluind roci de natură vulcanică, și nu sedimentară, așa cum se așteptau.

Cele două studii nu sunt contradictorii. Chiar și rocile vulcanice prezentau semne de alterare prin expunerea la apă, iar oamenii de știință care au publicat aceste descoperiri în august 2022 au motivat atunci că depozitele sedimentare s-ar fi putut eroda.

Într-adevăr, citirile radarului RIMFAX raportate vineri au găsit semne de eroziune înainte și după formarea straturilor sedimentare identificate la marginea vestică a craterului, dovadă a unei istorii geologice complexe acolo, a spus Paige.

„Au existat roci vulcanice pe care am aterizat”, a spus Paige. „Adevărata noutate aici este că acum am ajuns pe deltă și acum vedem dovezi ale acestor sedimente lacustre, care este unul dintre principalele motive pentru care am venit în această locație. Așa că este o poveste fericită din acest punct de vedere”.

(sursa: Mediafax)