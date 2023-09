Rusia este "invincibilă", le-a spus Putin unor elevi la începerea anului şcolar

"Am înţeles de ce am câştigat în timpul Marelui Război Patriotic: înfrângerea unui popor cu o astfel de stare de spirit este imposibilă. Am fost absolut invincibili şi suntem la fel şi astăzi", a spus preşedintele rus, care face în mod regulat paralele între războiul împotriva Germaniei naziste şi ofensiva pe care a lansat-o în Ucraina.



Putin a povestit conţinutul unor scrisori schimbate între tatăl său, care lupta pe front, şi bunicul său.



Şeful statului rus s-a declarat impresionat de hotărârea bunicului său care, după ce tocmai îşi pierduse soţia ucisă în timpul războiului, i-a ordonat fiului: "Bateţi-i pe ticăloşii ăştia!"



"Şi, în prezent, astfel de familii constituie majoritatea covârşitoare" a populaţiei, a spus el în această intervenţie transmisă la televiziune.



Întâlnirea lui Vladimir Putin cu aceşti adolescenţi are loc cu ocazia deschiderii anului şcolar şi a începutului "Conversaţiilor importante", cursuri de educaţie patriotică introduse la scurt timp după declanşarea asaltului asupra Ucrainei.



Moscova îşi prezintă ofensiva împotriva vecinului său ca pe o luptă existenţială, acuzând guvernul ucrainean că se află în mâinile unor neonazişti anti-ruşi puşi în slujba unui Occident hotărât să distrugă Rusia.



Putin prezintă, de asemenea, Crimeea, anexată în 2014, precum şi estul şi sudul Ucrainei ocupate, ca teritorii istorice ruseşti care nu ar fi trebuit să fie niciodată ataşate Ucrainei.v