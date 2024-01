Șase cadavre, descoperite în deșertul Mojave. Locul crimei seamănă cu o scenă dintr-un film celebru

Șase persoane au fost găsite moarte în deșertul Mojave din sudul Californiei, într-o scenă care amintește de filmul No Country For Old Men.

Cadavrele au fost descoperite în noaptea de marți spre miercuri în mai multe locuri dintr-o zonă pustie a deșertului, potrivit Departamentului Șerifului din San Bernardino.

Oficialii nu au comunicat cauza deceselor, dar surse din California susțin că victimele au fost împușcate. La fața locului sunt numeroase gloanțe și mult sânge. De asemenea, unele dintre victime par să fi fost arse.

În zonă au fost găsite și două vehicule, o mașină de teren albastră și o dubiță albă. Până în prezent nu au fost făcute arestări.

Filmul câștigător al Oscarului, No Country For Old Men, bazat pe romanul omonim al lui Cormac McCarthy, are o scenă în care mai multe persoane sunt ucise într-o tranzacție eșuată de droguri din deșertul Texas, lângă granița cu Mexic.

