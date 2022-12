The Sun, scuze publice pentru editorialul în care Jeremy Clarkson spune că o urăște pe Meghan Markle

Comentariile lui Jeremy Clarkson au stârnit o reacție uriașă, fiica lui Clarkson, Emily, precum și multe alte persoane, exprimându-se împotriva lui.

Rubrica a devenit cea mai reclamată din toate timpurile, Organizația Independentă pentru Standardele Presei primind peste 20.800 de plângeri până marți, la ora 17.00.

De atunci, articolul a fost eliminat de pe site-ul The Sun, la cererea lui Clarkson.

Cotidianul a precizat într-o declarație: „În ediția de sâmbăta trecută a ziarului Sun, Jeremy Clarkson a scris un articol de comentarii despre ducesa de Sussex. Acesta a provocat un răspuns puternic și a dus la un număr mare de plângeri la IPSO, autoritatea independentă de reglementare a presei. Într-un tweet de la începutul acestei săptămâni, Jeremy a declarat că a făcut o „referire stângace la o scenă din Game of Thrones”, care „le-a picat prost multor oameni” și că este „îngrozit că a provocat atâta durere”. A mai spus că va fi mai atent pe viitor. Opiniile cronicarilor sunt ale lor, dar, în calitate de editor, ne dăm seama că, odată cu libera exprimare, vine și responsabilitatea. Noi, cei de la The Sun, regretăm publicarea acestui articol și ne pare sincer rău. Articolul a fost eliminat de pe site-ul și din arhivele noastre. The Sun are o istorie mândră de campanii, de la Help for Heroes la Jabs Army și Who Cares Wins, iar în cei peste 50 de ani de lucru în parteneriat cu organizații de caritate, campaniile noastre au contribuit la schimbarea în bine a Marii Britanii. Lucrând cu cititorii noștri, The Sun a contribuit la apariția unei noi legislații privind abuzul domestic, a oferit paturi în refugii, a eliminat lacunele dăunătoare din lege și a împuternicit supraviețuitorii abuzurilor să iasă în față și să caute ajutor. Vom continua să milităm pentru cauze bune în numele cititorilor noștri și în 2023”, a transmis The Sun, citat de Sky News.

Editorialul în care Clarkson a spus că o „urăște” pe Meghan a venit pe fondul mult așteptatei serii de documentare Netflix a cuplului regal.

Soții Sussex s-au destăinuit despre experiențele lor în „instituție” și despre dificultățile cu care s-au confruntat din cauza acoperirii mediatice negative.

Clarkson și-a folosit apoi rubrica pentru a-și descrie frustrarea față de ducesă.

Peste 60 de parlamentari i-au scris editorului ziarului, condamnând articolul „în termenii cei mai fermi”.

(sursa: Mediafax)