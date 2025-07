Experimentul romanesc

Tanczos Barna, vicepremier, a întărit involuntar această viziune spunând că deja Comisia a văzut pachetul fiscal și ne-a cerut „să facem mai mult”. Drept urmare TVA va crește de la 19% la 21% la mai toate produsele, cu mici excepții, dar și cota lor va fi majorată semnificativ. Promisiunea noului președinte Nicușor Dan nu mai valorează nici cât hârtia pe care a scris-o. De altfel acesta, rușinat, nici n-a mai apărut în public după anunțul premierului. Ne trebuie bani pentru gaura din buget. Totul se va scumpi pe repede-înainte, de la mâncare la carburanți și la cărți, toți vom suferi. Cine e de vină? Cei care au plătit salarii în plus, pensii și investiții nesustenabile, spune același Tanczos Barna. Marcel Boloș, care a fost instrumentul acelei politici, se scoate, el a avertizat toți decidenții.

Este un „erou”.

Au apărut rapoarte secrete ale Ministerului de Finanțe care îl confirmă. Toți știau: Ciolacu, Iohannis, Ciucă... Fostul premier Ciolacu se declară gata să meargă la închisoare fără regrete, dacă acesta este prețul pentru Autostrada Moldovei. Alt „erou”. Nu de alta, dar un fost parlamentar i-a făcut plângere penală pentru abuz în serviciu. Ne-a dezinformat. Încă o premieră românească. Adevărul este că toate excesele financiare s-au făcut pentru voturi. Alegerile s-au tot amânat, s-au anulat, reluat, vreun an am fost în campanii electorale, timp în care s-au mărit venituri, pensii și investiții. S-au „cumpărat” voturi și nu destule! Acum plătim nota. Nu și partidele care ne-au adus aici, la cel mai mare deficit din 2010 încoace. Ce-i al lor e pus deoparte. Alocațiile partidelor și privilegiile parlamentarilor vor fi analizate într-un viitor neprecizat. Între timp, furia populară va crește exponențial, ca și scorul opoziției suveraniste. Are teren fertil: Bruxelles-ul și agențiile mondiale ne pun la jug. Bine a zis Guru Georgescu! Deja încrederea în guvern a scăzut la 20%. Deocamdată opoziția se încălzește cu o moțiune de cenzură fără șanse, dar cu multe vorbe goale.

Și reforma statului rămâne în sarcina viitorului.

Executivul a crescut, nu a scăzut. Avem chiar și un vicepremier pentru un stat mai suplu, adus din privat, un „Musk” de România. Dar atât. A fost mai simplu să tăiem sporurile bugetarilor, până la concedieri mai e. Sindicatele, atât de cuminți, de amorțite în ultimi ani ies în stradă. Să vedem ce putere mai au. Deocamdată sunt arătați cu degetul presei câțiva „nababi de stat”: șefi de la Romsilva, Regia Apelor, a Sării, a Protocolului de Stat.

Se dovedește că Bolojan însuși, omul austerității a beneficiat de o mare indemnizație când era secretar general al guvernului și membru în consiliul EXIMBANK. Azi vituperează împotriva lipitorilor, sinecurilor. Conștiință și răspundere... PSD nu mișcă-n front, s-a învăluit într-o tăcere ofuscată. De ce se dă vina pe el, a guvernat singur? Vina e împărțită. Apărătorul săracilor tace mâlc. Niciun amendament semnificativ împotriva creșterii TVA, care va lovi mai rău în cei mai săraci. Electoratul pesedist să facă bine să strângă din dinți și să aștepte rotativa. Atunci să vezi binefaceri...

Răsvan Popescu

Iulie 2025