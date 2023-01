Război în Ucraina, ziua 337. Alertă de raid aerian în întreaga țară!

Reprezentanți ucraineni au declarat joi că au doborât peste o duzină de rachete rusești lansate spre Kiev, în timp ce comandantul capitalei a raportat o explozie uriașă în oraș.

„Inamicul a lansat peste 15 rachete în direcția Kiev. Datorită excelentei noastre apărări aeriană, toate țintele aeriene au fost doborâte”, a declarat Sergiy Popko, șeful administrației militare a Kievului, în timp ce primarul Vitali Klitschko a spus: „Explozie la Kiev! Stați în adăposturi!”

Ucraina a declarat joi că forțele ruse au tras peste 30 de rachete în ținte din întreaga țară, în ultimul val de atacuri care au pus presiune asupra sistemelor de apărare aeriană ale Ucrainei.

„Ne așteptăm la peste 30 de rachete, care au început deja să apară în diferite teritorii. Sistemele de apărare aeriană funcționează”, a declarat Yuriy Ignat, purtătorul de cuvânt al armatei ucrainene.

Valul de rachete a fost lansat în timpul orelor de vârf, joi dimineață, iar ucrainenii s-au ascuns în adăposturi. În capitala Kiev, mulțimi de oameni s-au adăpostit în stații de metrou subterane.

A lot of people gathered at the metro stations, almost overcrowded #Kyiv pic.twitter.com/oCb1ez3W0P

Preliminarily, X-101 missiles were launched from the Caspian Sea.#Kyiv, Russian troops launched "over 30 missiles" in today's attack against various areas of Ukrainian territory. This was reported by the Armed Forces of #Kiev #RussiaIsATerroristState #PutinWarCriminal pic.twitter.com/dgzP3h1KZ4