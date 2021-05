Șoc în lumea miliardarilor. Un cuplu celebru și-a anunțat divorțul

Cofondatorul Microsoft, Bill Gates, şi soţia sa, Melinda Gates, și-au anunțat divorțul după 27 de ani de căsătorie pe o rețea de socializare, scrie Reuters.

"După ce ne-am gândit serios şi am depus multă muncă în relaţia noastră, am luat decizia de a pune capăt căsătoriei. În ultimii 27 de ani am crescut trei copii incredibili şi am construit o fundaţie care activează în întreaga lume pentru a permite tuturor oamenilor să ducă o viaţă sănătoasă şi productivă. Continuăm să împărtăşim credinţa în această misiune şi vom lucra împreună în cadrul fundaţiei, dar nu mai credem că putem creşte împreună ca un cuplu în viitor. Cerem spaţiu şi intimitate pentru familia noastră, în această nouă etapă de viaţă.", scrie Bill Gates, pe contul său de Twitter.