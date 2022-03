Spitalul de copii din Mariupol a fost distrus de un raid aerian rusesc

Într-o declarație emisă pe Facebook, oficialii spun că "Forțele de ocupație ruse au aruncat mai multe bombe asupra spitalului de copii. Distrugerea este colosală".

Oficialii Consiliului au adăugat că nu cunosc încă numărul exact al victimelor, potrivit BBC.

„Secția de maternitate din centrul orașului, secția de copii și secția de terapie de la spital – toate au fost distruse într-un raid aerian rusesc asupra Mariupol”, a declarat șeful administrației militare regionale, Pavlo Kyrylenko, într-un videoclip pe Facebook.

El a adăugat că cei răniți în grevă sunt evacuați la cel mai apropiat spital.

„Mariupol. Lovitură directă a trupelor ruse asupra maternității. Oameni sub dărâmături. Copii sub dărâmături. Aceasta este o atrocitate! Cât timp va mai fi lumea complice în ignorarea terorii? Închideti cerul imediat! Opriți crimele acum!”

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k