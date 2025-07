Ministrul Muncii: „România are boli care nu ar trebui să fie motiv de certificat de handicap”

Florin Manole, Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale a venit în fața românilor marți seară, la Observator 19. Ministrul a declarat că, împreună cu Ministerul Sănătății, lucrează la revizuirea acordării certificatelor de handicap.

„Sunt din ce în ce mai multe persoane care au astfel de certificate (n.r. de handicap), de la același medic, pentru aceeași, în ghilimele, boală. Există fraudă în sistem și avem un mecanism de transparentizare astfel încât, pe de o parte, să diminuăm, poate chiar să eliminăm frauda și, pe de altă parte, să putem trage la răspundere pe aceia dintre medici care se folosesc în mod nelegitim de parafa pe care o au și de profesia onorabilă pe care ar trebui să o exercite pentru a face astfel de falsuri. Ei vor trebui să răspundă cât de aspru se va putea și lucrăm împreună cu Ministerul Sănătății inclusiv pentru a gestiona lista criteriilor. România are niște boli care sigur că sunt o problemă pentru fiecare cetățean dar care nu ar trebui să fie un motiv de.”, a declarat Florin Manole la Observator.

Pensiile magistraților au fost un alt subiect în discuția cu Alessandra Stoicescu. Ministrul Muncii a anunțat că este discutată creșterea vârstei de pensionare pentru aceștia.

România are banii de pensii şi salarii în fiecare an. Emoţia există, pentru că unii o stârnesc cu rea-credinţă. Statul român a plătit pensii şi salarii în ani mult mai grei. Creşterea vârstei de pensionare este luată în calcul pentru magistraţi, pentru că acolo este o temă sensibilă, o temă la care România e încă restantă. Am încercat prin impozitare progresivă, n-a fost o soluţie care să stea în picioare în faţa CCR, dar cu vârsta de pensionare se va întâmpla.” - Florin Manole, ministrul Muncii.

Florin Manole a vorbit și despre efectele măsurilor de austeritate asupra românilor, precum și despre noua măsură a CASS-ului pentru pensiile de peste 3.000 de lei.

“Trebuie să privim aceste măsuri într-un context mai amplu. Guvernul dă un voucher de 50 de lei pentru persoanele cu venituri mici, peste 2 milioane de români vor primi acest voucher pentru energie. Plafonarea preţurilor la alimente continuă pentru nişte luni şi asta ar trebui să ţină un pic inflaţia sub control. CASS pentru pensiile de peste 3.000 ne referim la 10% pentru ce depăşeşte 3.000 de lei, nu pentru întreaga sumă. Vom încerca să revizuim amendamentul acesta, sunt mai multe amendamente pe care vrem să le promovăm în pachetul următor. Sunt convins că va fi o măsură temporară. Avem motivaţia acestui deficit bugetar care nu va fi o constantă, va scădea în anii următori.” a declarat Florin Manole.

Ministrul a anunțat, de asemenea, sancțiuni pentru angajatorii care încalcă legea în contextul în care este în derulare o campanie națională pentru depistarea muncii la negru, demers care, pentru început, se desfășoară în sectorul construcțiilor.

„Suntem în a doua zi a unei campanii naționale în care peste 1000 de inspectori de muncă din toată țara, din toate județele, concomitent, merg într-o campanie pentru a depista munca la negru. E important din mai multe motive. În primul rând, să se înțeleagă faptul că nu este o noutate pentru Inspecția Muncii. Doar luna trecută sunt peste 200 de amenzi, sancțiuni care s-au dat pentru că s-au depistat astfel de probleme fără să fi fost o temă specifică. Acum e o temă specifică, pentru că e important ca oamenii care muncesc cinstit în această țară, în construcții, de exemplu, să primească legal și oficial și cu toate taxele plătite la zi, banii pe care îi merită pentru munca lor. Vor simţi apoi când va veni vremea pensiei şi se vor plânge că au pensia mică. Asta îi ajută şi pe angajatorii oneşti care suferă de o concurenţă neloială.”, a subliniat ministrul.

